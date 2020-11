Bierhoff: "Vertrauen Schritt für Schritt zurückholen"

Die deutsche Nationalmannschaft steht vor ihren drei letzten Länderspielen des Jahres 2020, die in der aktuellen Zeit nicht nur sportlich eine Herausforderung sein werden. Oliver Bierhoff, DFB-Direktor Nationalmannschaften und Akademie, spricht vor der ersten Partie gegen die Tschechische Republik am Mittwoch (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Leipzig über die Zielsetzung und auch die Verletzung von Joshua Kimmich. DFB.de hat mitgeschrieben.

Oliver Bierhoff über...

... Länderspiele in der Coronakrise: Wir freuen uns sehr, dass wir hoffentlich unsere letzte Länderspielreise des Jahres durchführen können. Neben der Vorfreude schwingt aber Sorge mit, so dass man immer wieder schaut, wie sich die Coronazahlen entwickeln in der Bundesliga, im Fußball und der Bevölkerung.

... Vertrauen ins Team: Ich führe viele Gespräche mit Trainern und Spielern, Betreuern, mit dem DFB-Präsidium, mit Medien, Freunden, Bekannten, Taxifahrern, Handwerkern. Es ist so, dass wir nicht mehr Deutschlands liebstes Kind sind. Das ist einfach ein Fakt, und das ist nicht unser Anspruch. Wir haben die Fans enttäuscht, das Vertrauen müssen wir Schritt für Schritt zurückholen durch harte, gute Arbeit. Seit dem Umbruch sind die Jungs das mit Herz und Leidenschaft angegangen. Die jungen Spieler haben unser Vertrauen verdient, und sie werden es auch zurückzahlen. Dafür brauchen wir Erfolgserlebnisse, die haben wir bisher noch nicht so eingefahren. Einsatz, Leidenschaft und Herz sind aber da.

... die Zielsetzung für die Spiele : Wir wollen das wichtige Spiel gegen die Ukraine am Samstag klar gewinnen, dann nach Spanien fahren und hoffentlich volles Risiko gehen, weil in der Gruppe noch alles möglich ist. Wir müssen aber achtsam und wachsam sein, weil die Ukraine auch nicht zu unterschätzen ist. Wir haben ein paar Neulinge dabei, die wir gegen Tschechien testen können. Spieler, die auch in der Champions League zum Einsatz gekommen sind, will man nicht drei Partien in Folge einsetzen, das wäre unverantwortlich.

... die Verletzung von Joshua Kimmich: Ich habe heute mit ihm gesprochen. Er ist wieder sehr zuversichtlich und erleichtert, dass es nicht die befürchtete schwere Verletzung gewesen ist. Auch wir sind darüber froh. Es tut natürlich weh, dass er dieses Mal nicht dabei ist, aber wir sind zuversichtlich, dass er bald wieder durchstarten kann.

... die Möglichkeiten, als Team zu wachsen: Man hat wenige Trainingseinheiten zusammen, wir haben Spieler dabei, die sich erst nach Verletzungen noch finden müssen oder die länger nicht gespielt haben. Das führt dazu, dass Schwierigkeiten da sind. Gerade in Richtung Defensivverhalten wird mehr Abstimmung verlangt. Ich hätte mir gewünscht, dass wir ein oder zwei Spiele mehr gewonnen hätten. Andererseits ist für die jungen Spieler wichtig, auch diese Phase zu überstehen, um zu wachsen. Das ist meine Hoffnung, dass wir in schwierigen Momenten zusammenwachsen. Wir dürfen uns natürlich keinen Ausrutscher erlauben.

... die Größe des Kaders: Ich gehe nicht davon aus, dass wir bis zum Ende der Maßnahme 27 Spieler bleiben. Es gab unter uns Diskussionen, ob wir alle Spieler schon am Montag anreisen lassen oder nicht. Ich gehe davon aus, dass der eine oder andere vorzeitig wieder nach Hause geht. Das werden wir aber nach den Spielen entscheiden.

... den Besuch von Thilo Kehrer: Es hat mich gefreut, dass er heute da war. Er hat Adduktorenprobleme und ist zur Untersuchung vorbeigekommen. Wir haben hier gute Leute und Experten. danach wird er auch wieder abreisen. Es ist auch wichtig, dass man sich mal wieder gesehen hat.

... Mario Götze: Ich freue mich, dass er schnell den Anschluss in Eindhoven bekommen hat. Fußball ist in jedem Land unterschiedlich. Jogi ist kein Freund von Hauruck-Aktionen, aber wenn er weiter gute Spiele macht, kann Götze immer ein Thema für uns sein. Wir tun gut daran, uns alle Optionen offenzuhalten.

... eine EM während der Coronazeit: Wir müssen davon ausgehen, dass uns die Situation im nächsten Sommer noch nicht verlassen hat. Ich gehe von strikten Regeln aus. Wir gehen alle sehr diszipliniert vor, deshalb gehe ich davon aus, dass wir das Turnier durchführen können. Volle Stadien bezweifle ich, ich hoffe aber, dass ein paar Zuschauer dabei sind. Es wird sicher eine andere EM sein, als man es kennt.

... Ziele für die EM: Es wäre verrückt, wenn wir sagen würden, die EM interessiert uns noch gar nicht. Wir wollen eine erfolgreiche EURO spielen. Wir haben gar keine Lust, die Erlebnisse der WM 2018 noch einmal zu erleben. Wir müssen uns aber bewusst sein, dass die Mannschaft ihr Maximum bei der EM noch nicht ausspielen kann. 2022 und 2024 werden wir vielleicht noch stärker sein. Dennoch müssen wir versuchen, das Maximum bei der EM herauszuholen.

[dfb]