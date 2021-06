Bierhoff: "Sehe die Spieler gut gerüstet"

Die EURO 2020 rückt immer näher und der zweite und finale Test der Nationalmannschaft steht vor der Tür. Am Montag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) geht es in Düsseldorf gegen Lettland. Für Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Akademie, Grund genug, sich kurz vor dem Ende des Trainingslagers in Seefeld auf der Pressekonferenz heute Mittag den Journalisten zu stellen. DFB.de hat die wichtigsten Aussagen mitgeschrieben.

Oliver Bierhoff über...

... das Trainingslager als EM-Vorbereitung: Es war schon eine besondere Vorbereitung. Wir haben sehr gut und intensiv gearbeitet und die Tage sind schnell vorbei gegangen, aber wir haben uns wunderbar gefühlt. Ich denke, die Trainer können ein positives Fazit ziehen.

... das Camp in Herzogenaurach: Das Camp kann schon eine entscheidende Rolle spielen. Wenn wir dort ankommen, wird auch die Spannung kommen und dann wird auch der Turniermodus hochgefahren. Wir sind adidas dankbar, dass wir auch unsere Ideen einbauen konnten.

... Manuel Neuers 100. Länderspiel: Natürlich ist das etwas ganz Besonderes, ich kann mich noch an seine erste Länderspielreise erinnern. Er ist zu Recht auch schon über Jahre der weltbeste Torwart. Für ihn wird es ein besonderes Spiel. Die 100 wird man auch auf seinem Trikot sehen.

... die England-Legionäre: Sie stehen zur Verfügung, da ist alles geklärt. Die Spieler sind alle weniger als 24 Stunden in England gewesen. Ein besonderer Dank geht da an Antonio Rüdiger, der Vater geworden ist und Kind und Mutter schnell wieder verlassen musste. Das zeigt aber auch, wie wichtig ihm die Nationalmannschaft ist.

... den möglichen Lagerkoller: Es ist immer entscheidend, Widerstände zu überwinden. Natürlich wird die Lage beim Turnier angespannter sein, aber Entschlossenheit und absoluter Wille sind sehr sehr wichtig bei einem Turnier und dazu zählt dann auch die Disziplin in der Quarantäne.

... die Stimmung im Team: Die Zusammenarbeit ist sehr gut, auch wenn sie ein bisschen anders ist, als bei anderen Turnieren. Es ist ein riesen-starkes Miteinander. Bei den vorherigen Turnieren war es für die Mannschaften immer eher so eine Weiterverfolgung der Geschichte, diese Mannschaft erzählt ihre Geschichte neu.

... den Zeitvertreib mit Löw und dem Stab: Zeitvertreib hat man hier nicht wirklich, der Tag ist voll. Was wir versuchen, ist schon einmal am Tag Sport zu machen. Jetzt hatten wir noch den ein oder anderen schönen Abend mit der U 21. Wir versuchen zwar abends immer für eine Stunde zusammen zu kommen, aber Langeweile kommt nicht auf.

... die Entwicklung der Mannschaft: Restzweifel musst du eigentlich immer haben, du darfst dir nie zu sicher sein. Aber ich sehe die Spieler gut gerüstet, Herz, Mut und Power gleich am ersten Spieltag gegen Frankreich auf den Platz zu bringen.

... die Taktik in der Defensive: Was Jogi plant, kann ich nicht sagen. Ich weiß aber aus meiner eigenen Erfahrung als Spieler, dass diese Zahlenspiele eher überinterpretiert werden. Wichtig ist, weniger Chancen zuzulassen, Ordnung zu haben und die Trainervorgaben umzusetzen.

... das Turnier als richtiges Signal: Wir haben uns über die Zuschauerzulassung in München riesig gefreut und ich weiß wie es meinen Spielern abgeht. Hoffentlich läuft alles erfolgreich, das gibt den Menschen wieder Mut und Hoffnung. Es wäre schon klasse, wenn solch eine EM in ganz Europa funktionieren würde und wir alle wieder das Gefühl haben, dass es bergauf geht. Am besten wäre es noch, dass wir das mit Erfolgen weiter vorantreiben. Die Erfolge der deutschen Nationalmannschaft waren in der Vergangenheit auch immer wichtig für das Stimmungsbild in Lande.

