Bierhoff: "Im sportlichen Bereich zurück an die Weltspitze"

Im Sinne der Weiterentwicklung des deutschen Profifußballs haben die DFL Deutsche Fußball Liga und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am heutigen Mittwoch den gemeinsamen Lehrgang "Management im Profifußball" vorgestellt. DFB.de hat Stimmen beim Pressegespräch gesammelt.

Christian Seifert, DFL-Geschäftsführer: Die Sportverantwortlichen sind in einer ganz besonderen Verantwortungsposition für das Gesamtsystem Fußball. Trotzdem ist in diesem Bereich bis zuletzt viel über Eigeninitiative und persönliche Kontakte gegangen. Wir haben gesehen, dass hier ein Umdenken stattfinden sollte. Wir bilden mit dem Zertifikat ‚Management im Profifußball‘ die Sportdirektoren der Zukunft aus. Wir reagieren auf die gewachsenen Anforderungen und fortschreitende Professionalisierung. Das ist ein Programm, das es in der Form so noch nicht gab.

Oliver Bierhoff, DFB-Direktor Nationalmannschaften und Akademie: Wir wollen im sportlichen Bereich zurück an die Weltspitze. Dafür bedarf es natürlich auch einer guten Weiterbildung unserer Entscheider. Das gilt vor allem für die Sportmanager bzw. Sportdirektoren. Denn sie gehören mit zu den wichtigsten Personen in einem Verein. So spezifisch genau auf den Profifußball ausgerichtet gab es zuvor noch kein Angebot. Das ändern wir jetzt gemeinsam mit der DFL. Letztendlich geht es darum, dass wir uns Gedanken gemacht haben, wie wir den deutschen Fußball weiter verbessern und für die Zukunft aufstellen können. In der Konzeption des Lehrgangs ist die DFB-Akademie mit Tobias Haupt ein wichtiges Werkzeug.

Fredi Bobic, Sport-Vorstand Eintracht Frankfurt: Wir wollen den deutschen Fußball besser machen. Davon profitieren alle. Ich gehe nicht davon aus, dass vom einen auf den anderen Tag alles besser wird, aber wir stellen uns mit dem Lehrgang langfristig auf. Nach meiner Karriere habe ich mir in dreieinhalb Jahren diese Module und das Sportmanagement-Wissen selbst beibringen müssen. Mittlerweile haben sich die Strukturen weiter professionalisiert, die Anforderungen werden komplexer, der Staff- und Expertenkreis wächst. Früher habe ich sehr viel noch selbst machen müssen, heute musst du auch ganz anders in der Lage sein, ein Team zu führen und gute Leute zu gewinnen.

Tobias Haupt, Leiter DFB-Akademie: Die Schlüsselpositionen im deutschen Fußball wollen wir bestmöglich aus- und weiterbilden. Das fing mit dem reformierten Fußball-Lehrer-Lehrgang an, das Zertifikat für Sportmanager bzw. -direktoren ist nun der nächste Schritt. Wir haben im ‚Projekt Zukunft‘ den deutschen Fußball gemeinsam mit der DFL von A bis Z analysiert und Verbesserungspotentiale identifiziert. Eine konkrete Maßnahme ist, dass wir die Schlüsselpositionen im deutschen Fußball, sprich die Trainer und Sportdirektoren, kompetenz- und praxisorientiert ausbilden wollen. Das Anforderungsprofil für Sportdirektoren hat sich rasant geändert. Es ist unwahrscheinlich komplex geworden. Da sehen wir es in unserer Aufgabe, die Sportdirektoren der Zukunft bestmöglich auf die Praxis vorzubereiten. Es ist uns gelungen, mit den Klubs, dem DFB und der DFL gemeinsam dieses Programm zu entwickeln.