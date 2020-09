Bibiana Steinhaus beendet ihre Karriere

Bibiana Steinhaus beendet ihre nationale und internationale Schiedsrichterinnen-Laufbahn. Das deutsche Supercup-Finale zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund am heutigen Mittwochabend (ab 20.30 Uhr, live im ZDF) in München wird ihr letzter Einsatz in einem Stadion sein.

Zu den Gründen ihres Rückzugs äußert die 41 Jahre alte Steinhaus: "Wie viele Menschen in der Zeit der Corona-Situation habe ich manches reflektiert und neu bewertet. Nach einem sehr vertrauensvollen und konstruktiven Gespräch mit Lutz Michael Fröhlich, dem Sportlichen Leiter der DFB-Elite-Schiedsrichter, habe ich mich nach sorgfältiger Abwägung vieler Faktoren dazu entschieden, meine nationale und internationale Laufbahn als Schiedsrichterin zu beenden. Für den heutigen Abend wünsche ich mir, dass der Fokus allein auf dem Spiel liegt. Über die Gründe meines Rückzugs werde ich mich zu gegebener Zeit nochmals etwas ausführlicher äußern."