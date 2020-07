BFV sucht Wissenschaftlichen Referenten im Schiedsrichterbereich (m/w/d)

Der Berliner Fußball-Verband e. V. (BFV) ist einer von 21 Landesverbänden des Deutschen Fußball-Bundes mit ca. 400 Vereinen und rund 170.000 Mitgliedern. Die Geschäftsstelle des BFV befindet sich im verbandseigenen Haus des Fußballs in Berlin-Halensee.

Der Berliner Fußball-Verband e. V. sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für eine neu geschaffene hauptamtliche Tätigkeit eine sportbegeisterte, fußballinteressierte und engagierte Persönlichkeit als

Wissenschaftlicher Referent im Schiedsrichterbereich (m/w/d), Schwerpunkt Präventions- und Bildungsarbeit (39h/ Woche).

Aufgaben

Erarbeitung, Konzeptionierung und Durchführung eines kontinuierlichen Schulungsangebotes für die Aus- und Fortbildung in Sachen Gewaltprävention, Auseinandersetzungen und Konflikten auf dem Platz

Individuelle Betreuung von Schiedsrichtern nach Vorkommnissen mit Gewalt oder anderen außerordentlichen Ereignissen (kurz- und langfristige Unterstützung)

Unterstützung des Schiedsrichterausschusses, der Ansetzer und des Lehrstabs

Anforderungen

Abgeschlossenes Studium in den Bereichen Sportwissenschaften, Sportpsychologie oder Erwachsenenbildung

Kompetenzen in der Konzeptionierung und Durchführung von Schulungsmaßnahmen

Erfahrungen in der Gesprächsführung, Aus- und Fortbildung mit Jugendlichen und Erwachsenen

Interesse an der Arbeit im Sport mit ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitenden und deren Strukturen

Selbstständige, zielgerichtete Arbeitsweise

Selbstverständliche Bereitschaft zu regelmäßigen Tätigkeiten in den Abendstunden

Gute Kenntnisse in Microsoft Office 365

Angebot

Wir bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem sportbegeisterten und kollegialen Arbeitsumfeld. Sie erhalten eine gute Einarbeitung und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie ein attraktives Arbeitsumfeld in einer gut vernetzten Organisation und einem engagierten Team. Der Berliner Fußball-Verband e. V. bietet familienfreundliche Arbeitsbedingungen und eine betriebliche Altersvorsorge. Die Stelle ist zunächst nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz für zwei Jahre zu besetzen. Eine unbefristete Weiterbeschäftigung wird angestrebt.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben und sollten Sie davon überzeugt sein, dass Sie unseren Vorstellungen entsprechen, freuen wir uns auf Sie. Ihre Bewerbung schicken Sie bitte bis 16. August 2020 unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und ihr frühstmögliches Eintrittsdatum, vorzugsweise per E-Mail in einer PDF-Datei, an: bewerbung@berlinerfv.de.

