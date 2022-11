BFV sucht Werkstudent*in Onlinewelt (m/w/d)

Der Bayerische Fußball-Verband e.V. (BFV) ist mit 1,6 Mio. Mitgliedern der größte Landesverband des DFB sowie der größte Landessportfachverband in Deutschland. Wir nehmen als Dienstleister für die rund 4.500 bayerischen Fußballvereine übergeordnete und zentrale Aufgaben wahr. Insgesamt sorgen beim BFV rund 90 hauptamtliche und 800 ehrenamtliche Mitarbeiter*innen dafür, dass in Bayern der Ball rollt und die Vereine bei ihrer täglichen Arbeit bestmöglich unterstützt werden. Bei uns ist es so wie auf dem Platz: Erfolg haben wir nur im Team! Und du kannst jetzt ein Teil davon sein!

Bewirb dich (befristet auf zwei Jahre) zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Werkstudent*in Onlinewelt (m/w/d)

Deine Position:

Unterstützung unseres Digital-Projektmanagers im Tagesgeschäft und bei der Konzeption neuer Features in unseren digitalen Produkten bfv.de, der BFV-App sowie der BFV-Team-App

Kontakt zu Dienstleistern und Entwicklern sowie Formulierung von Anforderungen

Abstimmung und Bedarfsklärung mit allen (internen wie externen) Stakeholdern des BFV

Eigenständige Betreuung kleinerer Projekte (mittelfristig)

Deine Aufstellung:

Du bist eingeschrieben im Studiengang (Wirtschafts)-Informatik, (Sport)-Ökonomie, Mediendesign oder einer vergleichbaren Fachrichtung

Du bist zuverlässig, teamfähig und kommunikationsfreudig

Du arbeitest selbständig, strukturiert und zielorientiert

Du beherrschst MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

Erfahrungen im Bereich "Digitales Projektmanagement" sowie im Umgang mit den Tools MS Teams und Jira sind wünschenswert, aber kein Muss

Du magst Fußball und Digital ist genau dein Ding? Dann bewirb dich jetzt und werde Teil unseres Teams! Dann bewirb dich direkt hier auf unserer Karriere-Seite.

