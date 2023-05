BFV sucht Werkstudenten Geschäftsführung und Events (m/w/d)

Der Bayerische Fußball-Verband e.V. (BFV) ist mit 1,6 Mio. Mitgliedern der größte Landesverband des DFB sowie der größte Landessportfachverband in Deutschland. Wir nehmen als Dienstleister für die rund 4500 bayerischen Fußballvereine übergeordnete und zentrale Aufgaben wahr.

Bei uns ist es so wie auf dem Platz: Erfolg haben wir nur im Team! Aus diesem Grund suchen wir ab sofort für sechs Monate

eine*n Werkstudenten Geschäftsführung und Events (m/w/d).

DEINE POSITION:

• Unterstützung der Abteilung bei diversen Projektarbeiten und Veranstaltungen

• Mitorganisation und Unterstützung beim Münchner Sportfestival, Frauen-Länderspiel Deutschland gegen Sambia in Fürth sowie beim BFV-Ehrenamtspreis

• Vorbereitung der BFV-Aktionen zur EURO 2024 (z.B. Fanfest im Olympiapark)

• Vor- und Nachbearbeitung von Präsidiums- und Vorstandssitzungen

• Erledigung von allgemeiner Korrespondenz

• Diverse Rechercheaufgaben

DEINE AUFSTELLUNG:

• Affinität zum Fußball

• Belastbarkeit und Einsatzbereitschaft (ggf. auch am Wochenende)

• Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit

• sicherer Umgang mit MS Office

• PKW-Führerschein (Klasse B)

• Eingeschrieben als Student*in

UNSER ANGEBOT:

• Faire Vergütung über Mindestlohn

• Attraktiver Arbeitsplatz im Herzen von München am Stiglmaierplatz

• Spannende Aufgaben, Projekte und Veranstaltungen in einem motivierten und sportbegeisterten Team

• Einblick sowie Mitarbeit in verschiedenen Bereichen des BFV

• Kostenloses Mineralwasser sowie Kaffee

Der Ball liegt nun bei dir! Hast du Lust bei uns im Team mitzuspielen? Dann sende uns deine Bewerbungsunterlagen direkt HIER auf unserer Karriere-Seite.

