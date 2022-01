BFV sucht Vorstandsassistent*in

Der Bayerische Fußball-Verband e.V. (BFV) ist mit 1,6 Mio. Mitgliedern der größte Landesverband des DFB sowie der größte Landessportfachverband in Deutschland. Wir nehmen als Dienstleister für die rund 4500 bayerischen Fußballvereine übergeordnete und zentrale Aufgaben wahr. Insgesamt sorgen beim BFV rund 90 hauptamtliche und 800 ehrenamtliche Mitarbeiter*innen dafür, dass in Bayern der Ball rollt und die Vereine bei ihrer täglichen Arbeit bestmöglich unterstützt werden.

Bei uns ist es so wie auf dem Platz: Erfolg haben wir nur im Team! Aus diesem Grund suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt, bevorzugt in Vollzeit, optional in Teilzeit (30 Stunden/Woche) – vorerst befristet auf zwei Jahre-

eine*n Vorstandsassistent*in (m/w/d).

Ihre Position:

Vorbereitung, technische Umsetzung sowie Protokollierung von Präsidiums- und Vorstandssitzungen

Vorlagenmanagement und administrative Abwicklung der Gremientermine

Unterstützung bei der externen und internen Kommunikation bei Themen der Vorstandsebene

Vorbereitung der administrativen Vorgänge des BFV-Präsidenten als Vereinsvorsitzender

Korrespondenz zu verschiedenen Themen in Abstimmung mit internen Abteilungen

Terminkoordination- und begleitung

Stellvertretende Übernahme von Aufgaben der persönlichen Referentin des Präsidenten

Ihre Aufstellung:

Abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung, Studium oder vergleichbare Qualifikation

erste Berufserfahrung in den Bereichen Assistenz, Kommunikation oder verwandten Bereichen, vorzugsweise im Bereich des Sports

Sicherer Umgang mit modernen Kommunikationsformen- und mittel

Leistungs- und Dienstleistungsbereitschaft

Belastbarkeit und Bereitschaft zu flexibler Arbeitszeit

Sichereres und verbindliches Auftreten

Führerschein der Klasse B

Fußballaffinität

Sie haben Lust in auf ein sportbegeistertes Team und möchten gerne bei uns mitspielen? Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, inklusive Gehaltswunsch und möglichem Eintrittsdatum

an: jobs@bfv.de.

[bfv]