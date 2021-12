BFV sucht Volontär*in (m/w/d)

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) sucht zum 1. März 2022 für seine Medien- und Kommunikationsabteilung in der BFV-Zentrale in München

eine*n Volontär*in (m/w/d) (zweijährige Ausbildung als Multimedia-Redakteur*in).

Fußball ist deine Leidenschaft? Dein berufliches Ziel ist eine Karriere als Sportjournalist? Du bist bereit, für deinen Traum loszustürmen? Dann bist du genau das Talent, nach dem wir suchen!

Das bieten wir:

Online? Print? Social Media? TV? Liveticker? Streaming? Klassische Medienarbeit? Fundierte Recherche? Das alles lernst du bei uns kennen und beherrschen! Unser Web-Angebot auf www.bfv.de hat monatlich über eine Million unique user, die jährlich fast 80 Millionen Seiten aufrufen. Die eigene BFV-App ist auf 400.000 mobilen Endgeräten installiert, nahezu 40.000 Partien werden pro Saison live getickert. Zudem streamen wir pro Saison alleine rund 3000 Spiele von bayerischen Fußballplätzen live, produzieren und zeigen von jedem Regionalliga-Spieltag "alle Spiele, alle Tore" bei BFV.TV und realisieren mit unseren Partnern Liveübertragungen im Free-TV. Über 150.000 Menschen folgen uns auf unseren Social-Media-Kanälen (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube), fast 6000 Trainer*innen haben unseren Telegram- und Notify-Kanal abonniert. Hinzu kommen 5000 Spielmacher*in-Abonnent*innen und jährlich zahlreiche Flyer und Image-Broschüren.

Die fundierte Ausbildung wird um facettenreiche Schulungen an der Akademie der Bayerischen Presse (ABP) ergänzt. Die Vergütung der Ausbildung orientiert sich an der Tarifempfehlung des Bayerischen Journalisten-Verbandes (BJV).

Das bringst Du mit:

Begeisterung und Leidenschaft für den Fußball sind die Grundvoraussetzung, um Mitspieler in unserem Team zu werden. Einen Hochschulabschluss im Bereich Journalismus, Medien- oder Sportwissenschaft sowie praktische Erfahrungen in der Presse- oder PR-Arbeit setzen wir ebenso voraus wie einen sicheren, kreativen Umgang mit der deutschen Sprache und einen souveränen Auftritt in Social-Media-Portalen wie Facebook, Twitter, Tiktok, YouTube oder Instagram.

Du bist, was wir suchen, und willst bei uns "vorspielen"? Dann überzeuge uns mit deiner Bewerbung an jobs@bfv.de.

Das sind wir:

Der Bayerische Fußball-Verband ist mit mehr als 4500 Vereinen, über 1,6 Millionen Mitgliedern und 25.400 Mannschaften der mit Abstand größte unter den insgesamt 21 Landesverbänden des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und 53 Fachverbänden des Bayerischen Landes-Sportverbandes (BLSV). Neben der Organisation des Spielbetriebs zählen die Talentförderung sowie das soziale Engagement zu unseren zentralen Aufgaben.

