BFV sucht Vereinsberater*in Bezirk Schwaben (m/w/d)

Der Bayerische Fußball-Verband e.V. (BFV) ist mit 1,6 Mio. Mitgliedern der größte Landesverband des DFB sowie der größte Landessportfachverband in Deutschland. Wir nehmen als Dienstleister für die rund 4500 bayerischen Fußballvereine übergeordnete und zentrale Aufgaben wahr. Insgesamt sorgen beim BFV rund 90 hauptamtliche und 800 ehrenamtliche Mitarbeiter*innen dafür, dass in Bayern der Ball rollt und die Vereine bei ihrer täglichen Arbeit bestmöglich unterstützt werden. Bei uns ist es so wie auf dem Platz: Erfolg haben wir nur im Team.

Zur Verstärkung suchen wir ab sofort auf Mini-Job-Basis

eine*n VEREINSBERATER*IN BEZIRK SCHWABEN (M/W/D)

IHRE POSITION:

• Organisation und Durchführung sowie die Nachbereitung von Vereinsbesuchen

• Koordination und Vermittlung von Serviceangeboten des BFV

• Begleitung mehrerer Vereine im Weiterentwicklungsprozess

• Entwicklung von individuellen Angeboten für einzelne Vereine

• Unterstützung und Zusammenarbeit mit den ehren- und hauptamtlichen Verbandsmitarbeiter*innen

IHRE AUFSTELLUNG:

• Hohe Affinität zum Amateurfußball

• Erfahrung in der Vereins- bzw. Verbandsarbeit

• Kommunikations- und Teamfähigkeit

• Gute EDV-Kennnisse (MS Office, Teams, Miro)

• Flexible Arbeitszeiten, insbesondere am Abend oder Wochenende

• Mobilität sowie PKW-Führerschein

• Erfahrungswerte mit Assessment und SWOT

• Idealerweise Besitz einer Vereinsmanagerlizenz

UNSER ANGEBOT:

• Mitarbeit in einem großartigen und sportbegeistertem Team

• Umfassende und kompetente Einarbeitung in die Strukturen und Prozesse des Verbandes

• Fahrtkostenerstattung

• Flexible Einteilung der Arbeitszeiten

• Team-Events sowie Fortbildungsmöglichkeiten

Sie haben Lust auf ein sportbegeistertes Team und möchten gerne bei uns mitspielen? Dann bewerben sie sich direkt HIER mit Ihren aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen!

[bfv]