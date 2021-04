BFV sucht Verbandsportlehrer*in (m/w/d)

Der Berliner Fußball-Verband e. V. (BFV) ist einer von 21 Landesverbänden des Deutschen Fußball-Bundes mit ca. 400 Vereinen und über 170.000 Mitgliedern. Die Geschäftsstelle des BFV befindet sich im verbandseigenen Haus des Fußballs in Berlin-Halensee. In Berlin- Wannsee betreibt der BFV eine eigene Sportschule mit 26 Zimmern, Gastronomiebereich und Seminareinrichtungen, Sportstätten sowie Aufenthaltsbereiche mit ganzjährigem Gästebetrieb.

Der Berliner Fußball-Verband e. V. sucht spätestens zum 1. August 2021 im Rahmen der Nachfolgeregelung eine sportbegeisterte, fußballinteressierte und engagierte Persönlichkeit als

Verbandssportlehrer*in (m/w/d),

Schwerpunkt männliche Talentförderung und Trainer*innen-Qualifizierung (39h/ Woche).

Aufgaben

Planung, Organisation und Durchführung von Trainingseinheiten, Lehrgängen und Spielen der männlichen Auswahlteams

Führung der unterstellten Mitarbeitenden und Honorarkräfte

Konzeption und Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen

Sichtung talentierter Spieler*innen und Trainer*innen

Karrierebegleitung der Berliner Nachwuchstalente, Kommunikation mit Erziehungsberechtigten

Kooperation mit Vereinen, Ausschüssen & Eliteschulen (ggf. sportbetonte Schulen)

Zusammenarbeit mit der DFB-Talentförderung

Unterstützung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Fortlaufende Evaluation aller Maßnahmen

Anforderungen

Mind. DFB-A-Lizenz (DFB-Fußball-Lehrer-Lizenz wünschenswert)

Erfolgreich abgeschlossenes Hoch- bzw. Fachhochschulstudium mit sportwissenschaftlichem, pädagogischem oder vergleichbarem Schwerpunkt

Mehrjährige praktische Erfahrung in den Bereichen Talentförderung und Qualifizierung

Ausgeprägte Kenntnisse und Vernetzung in der Berliner Fußballszene

Kommunikative und positive Ausstrahlung, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Teamfähigkeit, Kritikkompetenz und Serviceorientierung

Selbstständige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise, Bereitschaft zur Arbeit am Wochenende

Bekenntnis zum Ehrenkodex des BFV und einwandfreies erweitertes polizeiliches Führungszeugnis

Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Gremien

Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit MS Office

Besitz eines Führerscheins, mindestens Klasse B

Angebot

Wir bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem sportbegeisterten und kollegialen Arbeitsumfeld. Sie erhalten eine gute Einarbeitung und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie ein attraktives Arbeitsumfeld in einer gut vernetzten Organisation und einem engagierten Team. Der Berliner Fußball-Verband e. V. bietet eine betriebliche Altersvorsorge. Die Stelle ist zunächst nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz für zwei Jahre zu besetzen. Eine unbefristete Weiterbeschäftigung wird angestrebt.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben und sollten Sie davon überzeugt sein, dass Sie unseren Vorstellungen entsprechen, freuen wir uns auf Sie. Ihre Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte bis 30.04.2021 unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung, Beifügen des sportlichen Lebenslaufes und ihrem frühestmöglichen Eintrittsdatum, vorzugsweise per E-Mail in einer PDF-Datei, an: bewerbung@berlinerfv.de.

Für Rückfragen zur ausgeschriebenen Stelle steht Ihnen der Leiter Qualifizierung & Sport unter Telefon 030- 89 69 94 359 zur Verfügung.

[bfv]