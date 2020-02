BFV sucht Sachbearbeiter (m/w/d) in Teilzeit

Der Bayerische Fußball-Verband e.V. nimmt als Dienstleister für die rund 4600 bayerischen Fußballvereine übergeordnete und zentrale Aufgaben wahr. Mit über 1,6 Mio. Mitgliedern ist der BFV der größte Landesverband des DFB sowie der größte Sportfachverband innerhalb des Bayerischen Landessport-Verbands.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt befristet auf zwei Jahre für unsere Bezirksgeschäftsstelle Oberbayern in München einen

Sachbearbeiter (m/w/d) in Teilzeit 20 Stunden/Woche.

Der Bayerische Fußball-Verband bietet Ihnen ein interessantes, aufregendes Arbeitsumfeld, sowie ein umfang- und abwechslungsreiches Aufgabengebiet rund um das Thema Fußball. Neben der allgemeinen Büroadministration gehört unter anderem folgendes zu Ihren künftigen Aufgaben:

Hauptamtliche/r Ansprechpartner/in für die Vereine in Oberbayern in verbandsspezifischen Fragen

Unterstützung aller Funktionäre; insbesondere enge Zusammenarbeit mit der Bezirksführung und dem Bezirksvorsitzenden an der Spitze

Bindeglied zwischen ehrenamtlichen Mitarbeitern/innen im Bezirk und hauptamtlichen Kollegen/Kolleginnen in der Verbandszentrale in München

Führung der umfangreichen Buchhaltung und der Kasse des Bezirks inkl. Mitwirkung an der Haushaltsplanung

Unterstützung bei der Pflege und aktiven redaktionellen Betreuung der Bezirkshomepage

Unterstützung bei der Planung, Vorbereitung und Begleitung von Tagungen und Sitzungen

Unterstützung der Verbandszentrale bei regionalen und überregionalen Aktionen und Veranstaltungen

Administrative Tätigkeiten aller Art

Wir erwarten von Ihnen eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit Berufserfahrung, eigenverantwortliche, selbständige und verantwortungsbewusste Abwicklung der Büroadministration, dienstleistungsorientiertes, sicheres Auftreten und Handeln gegenüber Vereinen und Funktionären, hohes Kommunikations- und Organisationsgeschick sowie fundierte Kenntnisse in der Finanzbuchhaltung. Die Bereitschaft und Mobilität zu Abend- und Wochenendeinsätzen sowie das sichere Beherrschen moderner Kommunikationsformen und Kommunikationsmittel runden Ihr Profil ab. Erfahrungen bei CMS-Anwendungen wären von Vorteil.

Sie haben eine hohe Affinität zum Amateurfußball und evtl. schon Erfahrungen in der Verbandsarbeit oder Kenntnisse der Strukturen des BFV und möchten gerne bei uns im BFV-Team mitspielen, dann senden Sie bitte baldmöglichst Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Ihren Gehaltsvorstellungen - möglichst per Email - an folgende Adresse:

Bayerischer Fußball-Verband e. V.

Petra Gantner

Brienner Str. 50

80333 München

Email: jobs@bfv.de

Die Hinweise zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten nach der DSGV werden auf unserer Internetseite unter www.bfv.de zur Verfügung gestellt.

[bfv]