BFV sucht Sachbearbeiter/-in Sport- und Verbandsgericht (m/w/d)

Der Berliner Fußball-Verband e. V. (BFV) ist einer von 21 Landesverbänden des Deutschen Fußball-Bundes mit ca. 400 Vereinen und ca. 160.000 Mitgliedern. Die Geschäftsstelle des BFV befindet sich im verbandseigenen Haus des Fußballs in Berlin-Halensee.

Der BFV sucht ab 1. Juni 2020 für die neu geschaffene Stelle im Referat Spielbetrieb & EDV eine/n sportbegeisterte/n, fußballinteressierte/n und engagierte/n

Sachbearbeiter/-in Sport- und Verbandsgericht (m/w/d), (39h / Woche).

Aufgaben

Sicherstellen der reibungslosen Administration von BFV-Sportgericht und BFVVerbandsgericht

Auswertung Spielberichte mit besonderen Vorkommnissen und weiterleiten an die BFV-Gremien

Ansprechpartner/-in für Vereine und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen in allen administrativen Fragen rund um das Sport- und Verbandsgericht

Administrative Unterstützung des Sport- und Verbandsgerichts und aller ehrenamtlichen Mitarbeiter, Sportrichter und Verbandsrichter

Sachbearbeitung von Ladungen, Strafanträgen und Strafangeboten

Korrespondenz mit den Verfahrensbeteiligten Vereinen und Personen (Stellungnahmen, Einsprüche einholen etc.)

Eigenständige Problemlösung mit Hilfe der BFV-Satzung und den Ordnungen

Pflege der relevanten Datenbanken des Sport- und Verbandsgerichts

Projektaufgaben im Referat Spielbetrieb & EDV

Unterstützende Tätigkeiten im Referat Spielbetrieb & EDV

Unterstützung DFBnet und Bearbeitung von Mustertexten

Erarbeitung weiterer Spielbetriebsthemen im Rahmen der neuen Struktur

Sonstige administrative Aufgaben

Anforderungen

Erfolgreicher Abschluss eines sport-, wirtschafts- oder vergleichbaren Studiengangs, abgeschlossene Berufsausbildung mit Berufserfahrung (bestenfalls in den beschriebenen Aufgabenbereichen) oder vergleichbare Qualifikationen

Interesse an Rechtsthemen und die Bereitschaft der Vertiefung der Rechtsgrundlagen im Berliner Fußball-Verband

idealerweise Erfahrung in der Verbands- und/oder Vereinsarbeit im Fußball,

Sehr gute Fähigkeiten im Umgang mit der EDV (Office365) sowie gutes schriftliches Ausdrucksvermögen

Erfahrung oder die Bereitschaft der Einarbeitung in der Arbeit mit dem DFBnet

Kommunikative und positive Ausstrahlung, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Teamfähigkeit und Serviceorientierung

Hohe Belastbarkeit, flexible Arbeitsweise, gute Strukturierungsfähigkeit

Flexibilität für Ihre Arbeitszeit, insbesondere bei Veranstaltungen und Gerichtsverhandlungen in den Abendstunden

Bereitschaft zur Weiterentwicklung der neu geschaffenen Struktur

Angebot

Wir bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem sportbegeisterten und kollegialen Arbeitsumfeld. Sie erhalten eine gute Einarbeitung und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie ein attraktives Arbeitsumfeld in einer gut vernetzten Organisation und einem engagierten Team. Der Berliner Fußball-Verband e. V. bietet familienfreundliche Arbeitsbedingungen und eine betriebliche Altersvorsorge.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben und sollten Sie davon überzeugt sein, dass Sie unseren Vorstellungen entsprechen, freuen wir uns auf Sie. Ihre Bewerbung schicken Sie bitte bis 31.03.2020 unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung, vorzugsweise per E-Mail in einer PDF-Datei, an: bewerbung@berlinerfv.de .

[bfv]