BFV sucht Referent*in Finanzen und Steuern (m/w/d)

Der Bayerische Fußball-Verband e.V. (BFV) ist mit 1,6 Mio. Mitgliedern der größte Landesverband des DFB sowie der größte Landessportfachverband in Deutschland. Wir nehmen als Dienstleister für die rund 4.500 bayerischen Fußballvereine übergeordnete und zentrale Aufgaben wahr. Insgesamt sorgen beim BFV rund 90 hauptamtliche und 800 ehrenamtliche Mitarbeiter*innen dafür, dass in Bayern der Ball rollt und die Vereine bei ihrer täglichen Arbeit bestmöglich unterstützt werden.



Bei uns ist es so wie auf dem Platz: Erfolg haben wir nur im Team! Verstärken Sie unser Team zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit und unbefristet als

REFERENT*IN FINANZEN UND STEUERN (M/W/D)

IHRE POSITION:

• Inhouse-Expert*in für alle steuerrechtlichen Angelegenheiten

• Verantwortung und Ansprechpartner*in schwerpunktmäßig für die Leitung und Mitarbeiter*innen der Finanzabteilung

• Unterstützung der Prozesse in Kooperation mit externen Partner*innen (z.B. Steuerberater*innen und Wirtschaftsprüfer*innen) und Ansprechpartner*in bei Steuerprüfungen

• Entwicklung und Mitplanung von finanzstrategischen Entscheidungen und zur infrastrukturellen Konzeption (Aufbau eines Tax CMS, Optimierung steuerrechtlicher Prozesse, finanztechnische Fortentwicklung)

• Enge Zusammenarbeit mit dem Schatzmeister und Schnittstelle zur Leitung der Hauptabteilung Finanzen und Pass sowie Zusammenarbeit in allen monetären Sachverhalten (Haushaltsplanung, Liquiditätsmanagement, Gewinn-/Kostenanalyse, Reporting)

• Mitarbeit in diversen Arbeitsgruppen und Gremien

• Als Stellvertreter*in des Hauptabteilungsleiters Personalmitverantwortung für bis zu 20 Mitarbeiter*innen

• Mittelfristig perspektivische Aufstiegsmöglichkeit zur/zum Hauptabteilungsleiter*in und kaufmännischen Geschäftsführer*in

IHRE AUFSTELLUNG:

• Berufserfahrung als Steuerberater*in, idealerweise mit erster Führungserfahrung

• Optimalerweise Kenntnisse im Gemeinnützigkeitsrecht

• Möglicherweise Qualifikation als Wirtschaftsprüfer*in

• Kenntnisse im Fußball mit den diesbezüglichen Strukturen oder große Sportaffinität im Allgemeinen

• Hohe kommunikative und kooperative Kompetenz, Flexibilität und Entscheidungsfreude

• Ausgeprägtes Organisationstalent sowie proaktive und zuverlässige Arbeitsweise

• Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten – auch am Wochenende

GESPÜR FÜR DIE PERFEKTE AUFSTELLUNG?

Die Hinweise zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten nach der DSGVO werden auf unserer Internetseite unter www.bfv.de/jobs zur Verfügung gestellt.

Bayerischer Fußball-Verband e. V., Jürgen Igelspacher – Geschäftsführer, Brienner Str. 50, 80333 München

UNSER ANGEBOT:

• Arbeitsplatz mit sehr guter ÖPNV-Anbindung am Stiglmaierplatz

• Flexible Arbeitszeiten mit Gleitzeitkonto sowie mobiles Arbeiten

• Vollständige Übernahme des Deutschlandtickets

• Zuschuss zu VWL und betrieblichen Altersvorsorge

• Monatlicher Einkaufs- oder Fitnessgutschein

• Zahlreiche Vergünstigungen über Corporate Benefits

• Heiligabend und Silvester zusätzlich als Feiertage

• Teamevents und Fortbildungen

Der Ball liegt nun bei Ihnen. Möchten Sie gerne bei uns mitspielen? Dann bewerben Sie sich direkt HIER und verstärken Sie unser Team!

