BFV sucht Prozess- und Digitalisierungsmanager*in (m/w/d)

Der Bayerische Fußball-Verband e.V. (BFV) ist mit 1,6 Mio. Mitgliedern der größte Landesverband des DFB sowie der größte Landessportfachverband in Deutschland. Wir nehmen als Dienstleister für die rund 4500 bayerischen Fußballvereine übergeordnete und zentrale Aufgaben wahr. Insgesamt sorgen beim BFV rund 120 hauptamtliche und 850 ehrenamtliche Mitarbeiter*innen dafür, dass in Bayern der Ball rollt und die Vereine bei ihrer täglichen Arbeit bestmöglich unterstützt werden. Bei uns ist es so wie auf dem Platz: Erfolg haben wir nur im Team!

Aus diesem Grund suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt – in Vollzeit und unbefristet –

eine*n PROZESS- UND DIGITALISIERUNGSMANAGER*IN (M/W/D)

IHRE POSITION:

• Multi-Projektmanagement und Koordination der Digitalisierungsprojekte des BFV

• Analyse der internen Prozesse und Geschäftsvorgänge des Bayerischen Fußball-Verbands zur Identifizierung von Optimierungspotenzialen und Effizienzsteigerungen sowie deren Priorisierung

• Entwicklung und Umsetzung von digitalen Lösungen zur Prozessoptimierung mit Hilfe externer Dienstleister*innen

• Definieren und Koordinieren der systemtechnischen Prozesse sowie aller Projektschritte von der Anforderungsaufnahme bis zum Rollout in die Fachabteilungen

• Enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachabteilungen, Stakeholder*innen und externen Dienstleister*innen

• Mitwirkung bei der Entwicklung und Umsetzung der digitalen Produkte und Dienstleistungen des BFV

• Koordination und Durchführung von Veranstaltungen, Schulungen, Workshops im BFV und mit Vereinen zur Digitalisierung des Fußballs in Bayern

• Sicherstellung der Einhaltung von Compliance-Richtlinien und Datenschutzbestimmungen

IHRE AUFSTELLUNG:

• Abgeschlossenes Studium im Bereich Betriebswirtschaft, Wirtschaftsinformatik oder vergleichbar oder abgeschlossene Ausbildung in ähnlichen Berufsfeldern

• Affinität für Amateurfußball, idealerweise selbst Spieler*in/Trainer*in/Schiedsrichter*in

• Berufserfahrung im Bereich Prozessmanagement und -optimierung oder Business Development

• Fundierte Kenntnisse im Bereich Digitalisierung, IT und KI

• Analytische und strukturierte Arbeitsweise

• Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke

• Erfahrung in der Koordination externer Dienstleister*innen inklusive Budgetüberwachung

• Eigenverantwortliche und lösungsorientierte Arbeitsweise mit innovativem Lösungsanspruch

• Kommunikationsstärke und sehr gute Organisationsfähigkeit

• Sicherer Umgang mit MS-Office

UNSER ANGEBOT:

• Arbeitsplatz mit sehr guter ÖPNV-Anbindung am Stiglmaierplatz

• Flexible Arbeitszeiten mit Gleitzeitkonto sowie mobiles Arbeiten

• Vollständige Übernahme des 49€-Deutschlandtickets

• Zuschuss zu VWL und betrieblichen Altersvorsorge

• Monatlicher Einkaufs- oder Fitnessgutschein

• Zahlreiche Vergünstigungen über Corporate Benefits

• Heiligabend und Silvester zusätzlich als Feiertage

• Teamevents und Fortbildungen

