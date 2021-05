BFV sucht Projektkoordinator*in Onlinewelt

Der Bayerische Fußball-Verband e.V. (BFV) ist mit 1,6 Mio. Mitglieder*innen der größte Landesverband des DFB sowie der größte Landessportfachverband in Deutschland. Wir nehmen als Dienstleister für die rund 4500 bayerischen Fußballvereine übergeordnete und zentrale Aufgaben wahr. Insgesamt sorgen beim BFV rund 90 hauptamtliche und 800 ehrenamtliche Mitarbeiter*innen dafür, dass in Bayern der Ball rollt und die Vereine bei ihrer täglichen Arbeit bestmöglich unterstützt werden. Bei uns ist es so wie auf dem Platz: Erfolg haben wir nur im Team!

Aus diesem Grund suchen wir ab sofort in Vollzeit (40 Stunden/Woche, vorerst befristet auf zwei Jahre)

einen PROJEKTKOORDINATOR ONLINEWELT (M/W/D)

IHRE POSITION:

Planung, Durchführung, QA, Implementierung, Dokumentation sämtlicher Arbeiten rund um die BFV-Digitalangebote (Webseite, Apps, Widgets, Liveticker)

Enge Abstimmung und Bedarfsklärung mit allen internen Stakeholdern des BFV

Schnittstelle zwischen BFV und externen Partnern sowie Dienstleistern

Finanzielle und inhaltliche Abstimmung der zu beauftragenden Arbeiten

Erstellung und Analyse von KPI-Reports

Customer-Support

Durchführung von Produktschulungen

IHRE AUFSTELLUNG:

Hochschulabschluss in Medienmanagement oder ähnlichen Fachrichtungen

erste Berufserfahrung in den Bereichen Medienmanagement/IT-Projektmanagement/Produktmanagement/eCommerce oder verwandten Bereichen, vorzugsweise im Bereich des Sports

Leidenschaft für alles rund um Webseiten, Apps und Mobile Web

tiefes Verständnis komplexer technischer Systeme

Fähigkeit zur Identifikation technischer Innovationen sowie zur Umsetzung eigener Ideen in webbasierte Projekte

grundlegende Kenntnisse von Web- und Mobile-Programmierung

erste Erfahrungen in Planung, Durchführung, QA sowie Implementierung und Dokumentation webbasierter Projekte

Praxiskenntnisse im Bereich Webseiten, Apps, Mobile Web, Social Media und Video-Content sowie deren Verzahnung

Erfahrung mit Consent-Management-Tools, Google Tag Manager, Google Play Console, Apple Developer

Fähigkeit, auch bei mehreren parallel laufenden Projekten die Übersicht zu behalten

Leidenschaft für den bayerischen Amateurfußball

Sie haben Lust auf ein sportbegeistertes Team und möchten gerne bei uns mitspielen? Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, inklusive Gehaltswunsch und möglichem Eintrittsdatum

an: jobs@bfv.de.

[bfv]