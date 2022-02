BFV sucht Praktikant*in (m/w/d) für die Abteilung Ferien

Der Bayerische Fußball-Verband e.V. (BFV) ist mit 1,6 Mio. Mitgliedern der größte Landesverband des DFB sowie der größte Landessportfachverband in Deutschland. Seit vielen Jahren bieten wir unter der Dachmarke BFV-Ferien ein Angebot an Feriencamps und Ferien-Fußballschulen für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sieben und 15 Jahren an.

Mit uns rollt in der Ferienzeit der Ball!

Deshalb suchen wir von Mitte Mai bis Mitte September 2022 als Unterstützung eine*n

Praktikant*in für die Abteilung Ferien (M/W/D)

Deine Position:

Du arbeitest als aktive*r Trainer*in in unseren BFV-Feriencamps in der Sportschule Oberhaching (mit Übernachtung) und in den BFV-Ferienschulen im Kreis München

Du bereitest Trainingseinheiten sowie Spiel- und Turnierformen vor und führst sie durch

Du arbeitest eng mit Vereinen, Trainern und Kindern zusammen

Du unterstützt das Team beim Camp-Management

Du betreust Kunden vor, während und nach den einzelnen Veranstaltungen

Du pflegst und aktualisierst unseren Internetauftritt

Deine Aufstellung:

Dein Praktikum im Rahmen der Schul-, Ausbildungs- oder Studienordnung ist verpflichtend

Du hast Affinität zum Fußball und bist lizenzierte*r Trainer*in

Du hast Spaß im Umgang mit Kindern

Du bist zuverlässig und teamfähig

Du arbeitest selbständig und verantwortungsvoll

Du bist belastbar und zeigst Einsatz (gelegentlich auch am Wochenende)

Du hast einen PKW-Führerschein (vorzugsweise ein eigenes Auto)

Unser Angebot:

Dich erwarten spannende Aufgaben und Projekte rund um das Thema Ferien beim BFV in einem motivierten und sportbegeisterten Team

Du kannst von erfahrenen und lizenzierten BFV-Trainern lernen

Du hast die Möglichkeit einer Aufnahme in unseren Trainerpool, um als BFV-Honorartrainer*in zu arbeiten

Du kannst zur Weiterentwicklung und Optimierung von neuen Projekten (Fußballschule "On Tour") beitragen

Du bekommst Einblicke in die Arbeit des größten Landesverbandes des DFB und arbeitest bereichsübergreifend

Du hast Lust auf ein sportbegeistertes Team? Dann wende dich bitte an ferien@bfv.de

