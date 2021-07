BFV sucht Praktikant*in im Bereich Events & Soziales

Der Berliner Fußball-Verband e.V. (BFV) ist einer von 21 Landesverbänden des Deutschen Fußball-Bundes mit rund 400 Vereinen und über 170.000 Mitgliedern. Die Geschäftsstelle des BFV befindet sich im verbandseigenen Haus des Fußballs in Berlin-Halensee.

Der Berliner Fußball-Verband sucht ab sofort für 6 Monate (39 Stunden pro Woche) eine/n sportbegeisterte/n, fußballinteressierte/n und engagierte/n

Praktikant*in (m/w/d) im Bereich Events & Soziales

Ihre Aufgaben:

Organisations- und Durchführungsunterstützung von Veranstaltungen des Berliner Fußball-Verbandes, u.a. BFV-Schiedsrichter-Vollversammlung, Bolzplatzfest, Neujahrsempfang und weitere Veranstaltungen

Unterstützung der Geschäftsführung bei der Durchführung der innerbetrieblichen Weihnachtsfeier

Koordinierung und Umsetzung von Maßnahmen im Bereich des sozialen & gesellschaftlichen Engagement des Verbandes

allgemeine Mitarbeit im Aufgabenfeld des Referats Events & Soziales

Ihre Voraussetzungen:

Sie befinden sich idealerweise im Hauptstudium eines sport- oder wirtschaftsorientierten Studiengangs (zum Beispiel Sportökonomie, Sportmanagement oder Sport mit BWL-Ausrichtung)

Sie müssen Ihr Praktikum im Rahmen einer verpflichtenden Schul-, Ausbildungs- oder Studienordnung leisten oder befinden sich in einer betrieblichen Einstiegsqualifizierung oder einer Berufsausbildungsvorbereitung (Nachweis erforderlich)

Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit MS Office (v.a. Word, Excel, Outlook)

Hohe Fußballaffinität, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Teamfähigkeit, kommunikative und positive Ausstrahlung

Fähigkeit zum strukturierten und akribischen Arbeiten

Bereitschaft, an den Veranstaltungstagen am Wochenende zu arbeiten

Idealerweise Besitz eines PKW-Führerscheins

Unser Angebot:

Wir bieten Ihnen eine attraktive und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem sportbegeisterten und kollegialen Arbeitsumfeld sowie flexible Arbeitszeiten. Das Praktikum wird monatlich mit 450€ vergütet. Zudem übernehmen wir ggf. die notwendige BVG-Monatskarte und bezuschussen die tägliche Mittagsmahlzeit mit 2 € pro Essen.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben und sollten Sie davon überzeugt sein, dass Sie unseren Vorstellungen entsprechen, freuen wir uns auf Sie. Ihre Bewerbung schicken Sie bitte bis zum 25.07.2021, vorzugsweise per Email in einer Datei als PDF, an: bewerbung@berlinerfv.de.

[bfv]