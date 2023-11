BFV sucht Praktikant*in für Euro 2024 (m/w/d)



Der Bayerische Fußball-Verband e.V. (BFV) ist mit 1,6 Mio. Mitgliedern der größte Landesverband des DFB sowie der größte Landessportfachverband in Deutschland.

Mit uns rollt der Ball!

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir ab März/April 2024 – für drei bis sechs Monate – eine*n

Praktikant*in EURO 2024 (m/w/d)

DEINE POSITION:

• Unterstützung der Abteilung Events bei Projekten der EURO 2024• Vor- und Nachbereitung von Turniermaßnahmen und BFV-Angeboten (Mannschaftsbetreuung, Turnierauskunft & Teilnehmermanagement)• Hilfe bei der Durchführung der BFV-Aktivitäten auf dem Fanfest im Olympiapark• Enge Zusammenarbeit mit Vereinen und Funktionär*innen• Allgemeine Korrespondenz

UNSER ANGEBOT:

• Spannender Arbeitsplatz im Herzen von München am Stiglmaierplatz mit perfekter ÖPNV-Anbindung

• Monatliche Vergütung von 1.000 Euro brutto zzgl. 50 Euro ÖPNV-Zuschuss

• flexibles Arbeiten mit Gleitzeitkonto und mobilem Arbeiten

• Kostenloses Mineralwasser sowie Kaffee

• spannende Aufgaben und Projekte beim BFV in einem motivierten und sportbegeisterten Team

• Einblick in die Arbeit des größten Landesverbandes des DFB

DEINE AUFSTELLUNG:

• Organisationstalent und Einsatzbereitschaft (unter Umständen auch am Wochenende)

• Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit

• Erfahrung im Umgang mit modernen Kommunikationsmitteln

• PKW-Führerschein

• Hohe Affinität zum Fußball und idealerweise erste Erfahrungen als Schiedsrichter*in

• Pflichtpraktikum (mit einem freiwilligem Praktikum kombinierbar)

Wenn du unsere Leidenschaft teilst und in unserem Team mitspielen möchtest, dann sende uns HIER deine Bewerbungsunterlagen auf unserer Karriere-Seite

[bfv]