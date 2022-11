BFV sucht Praktikant*in für die Abteilung Junioren (m/w/d)

Der Bayerische Fußball-Verband e.V. (BFV) ist mit 1,6 Mio. Mitgliedern der größte Landesverband des DFB sowie der größte Landessportfachverband in Deutschland. Seit vielen Jahren bieten wir unter der Dachmarke BFV-Ferien ein Angebot an Feriencamps und Ferien-Fußballschulen für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 7 und 15 Jahren an. Mit uns rollt in der Ferienzeit der Ball!

Deshalb suchen wir für drei Monate (27. Februar 2023 bis 26. Mai 2023) als Unterstützung

eine*n Praktikant*in für die Abteilung Junioren Projekt Talentsichtungsturnier 2023 (m/w/d).

Deine Position:

Du hilfst uns das Talentsichtungsturnier 2023 zu organisieren

Du bist Ansprechpartner*in für Spieler*innen, Eltern und Vereinsvertreter*in bei Rückfragen zur Veranstaltung

Du unterstützt uns bei weiteren Aufgaben in der Juniorenabteilung (z. B. Auswahlwesen, weitere Verbands-Wettbewerbe)

Du erledigst die allgemeine Korrespondenz und übernimmst diverse Rechercheaufgaben

Unser Angebot:

Dich erwarten spannende Aufgaben und Projekte rund um die Jugendarbeit beim BFV in einem motivierten und sportbegeisterten Team

Du bekommst einen Einblick in die Arbeit des größten Landesverbandes des DFB

Deine Aufstellung:

Du bist in ein Studium eingeschrieben und ein freiwilliges oder ein Pflichtpraktikum steht auf deinem Programm

Du hast Affinität zum Fußball

Du bist ein Organisationstalent, bist belastbar und zeigst Einsatzbereitschaft (unter Umständen auch mal am Wochenende)

Du arbeitest gerne im Team und bist zuverlässig

Du hast Erfahrung im Umgang mit modernen Kommunikationsmitteln

Du hast einen PKW-Führerschein

Wenn du unsere Leidenschaft teilst und in unserem Team mitspielen möchtest, sende deine Bewerbungs-unterlagen bitte HIER auf unserer Karriere-Seite.

Bayerischer Fußball-Verband e. V., Brienner Str. 50, 80333 München

[bfv]