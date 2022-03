BFV sucht Praktikant*in für die Abteilung Ferien (m/w/d)

Der Bayerische Fußball-Verband e.V. (BFV) ist mit 1,6 Mio. Mitgliedern der größte Landesverband des DFB sowie der größte Landessportfachverband in Deutschland. Seit vielen Jahren bieten wir unter der Dachmarke BFV-Ferien ein Angebot an Feriencamps und Ferien-Fußballschulen für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 7 und 15 Jahren an. Mit uns rollt in der Ferienzeit der Ball!

Deshalb suchen wir von Mitte Mai bis Mitte September 2022 als Unterstützung

eine*n Praktikant*in für die Abteilung Ferien (m/w/d).

DEINE POSITION:

• Du arbeitest als aktive*r Trainer*in in unseren BFV-Feriencamps in der Sportschule Oberhaching (mit Übernachtung) und in den BFV-Ferienschulen im Kreis München

• Du bereitest Trainingseinheiten sowie Spiel- und Turnierformen vor und führst sie durch

• Du arbeitest eng mit Vereinen, Trainern und Kindern zusammen

• Du unterstützt das Team beim Camp-Management

• Du betreust Kunden vor, während und nach den einzelnen Veranstaltungen

• Du pflegst und aktualisierst unseren Internetauftritt

DEINE AUFSTELLUNG:

• Dein Praktikum im Rahmen der Schul-, Ausbildungs- oder Studienordnung ist verpflichtend

• Du hast Affinität zum Fußball und bist lizenzierte*r Trainer*in

• Du hast Spaß im Umgang mit Kindern

• Du bist zuverlässig und teamfähig

• Du arbeitest selbständig und verantwortungsvoll

• Du bist belastbar und zeigst Einsatz (gelegentlich auch am Wochenende)

• Du hast einen PKW-Führerschein (vorzugsweise ein eigenes Auto)

UNSER ANGEBOT:

• Dich erwarten spannende Aufgaben und Projekte rund um das Thema Ferien beim BFV in einem motivierten und sportbegeisterten Team

• Du kannst von erfahrenen und lizenzierten BFV-Trainern lernen

• Du hast die Möglichkeit einer Aufnahme in unseren Trainerpool, um als BFV-Honorartrainer*in zu arbeiten

• Du kannst zur Weiterentwicklung und Optimierung von neuen Projekten (Fußballschule „On Tour“) beitragen

• Du bekommst Einblicke in die Arbeit des größten Landesverbandes des DFB und arbeitest bereichsübergreifend

Du hast Lust auf ein sportbegeistertes Team? Dann wende dich bitte an ferien@bfv.de.

[bfv]