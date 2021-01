BFV sucht Praktikanten*in (m/w/d) für Bereich Verbandsentwicklung

Der Berliner Fußball-Verband e.V. (BFV) ist einer von 21 Landesverbänden des Deutschen Fußball-Bundes mit rund 400 Vereinen und über 170.000 Mitgliedern. Die Geschäftsstelle des BFV befindet sich im verbandseigenen Haus des Fußballs in Berlin-Halensee.

Der Berliner Fußball-Verband sucht vom 1. März 2021 bis 31. August 2021

eine*n sportbegeisterte*n, fußballinteressierte*n und engagierte*n Praktikanten*in (m/w/d) für den Bereich Verbandsentwicklung (39 Stunden pro Woche).

Aufgaben

Mitarbeit im Zukunftsprojekt "Future BFV" und der daraus resultierenden inhaltlichen Vor- und Nachbereitung des BFV-Verbandstages 2021

Unterstützung bei der Koordination und Umsetzung der Projekte und Maßnahmen des "Masterplans 2024 zur Zukunftsstrategie Amateurfußball"

Mitarbeit bei weiteren Maßnahmen und Projekten im Bereich Vermarktung und Verbandsentwicklung

Mitarbeit im Bereich der Vereinsberatung

Koordination und Vor- und Nachbereitung von Terminen und Veranstaltungen

Erstellung von Angeboten, Reportings und Präsentationen

Unterstützung bei administrativen und organisatorischen Aufgaben

Voraussetzungen

Sie absolvieren gerade ein Hauptstudium oder besitzen schon ein abgeschlossenes Studium im Bereich Sportmanagement, Sportmarketing oder in einem vergleichbaren Studiengang

Eigenverantwortliche, strukturierte und selbstständige Arbeitsweise

Hohe Sportaffinität und Interesse an der Verbands- und Vereinsarbeit

Kreative Herangehensweise und Sprachsicherheit

Sehr gute Fähigkeiten im Umgang mit MS Office und modernen Kommunikationsmitteln

Idealerweise Besitz eines PKW-Führerscheins

Angebot

Wir bieten Ihnen eine attraktive und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem sportbegeisterten und kollegialen Arbeitsumfeld sowie flexible Arbeitszeiten. Das Praktikum wird monatlich mit 450 Euro vergütet. Zudem übernehmen wir ggf. die notwendige BVG-Monatskarte und bezuschussen die tägliche Mittagsmahlzeit mit 2 Euro pro Essen.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben und sollten Sie davon überzeugt sein, dass Sie unseren Vorstellungen entsprechen, freuen wir uns auf Sie. Ihre Bewerbung schicken Sie bitte bis zum 24. Januar 2021, vorzugsweise per Email in einer Datei als PDF, an: bewerbung@berlinerfv.de.

