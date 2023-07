BFV sucht Praktikanten (m/w/d) Gesellschaftliche Verantwortung

Der Badische Fußballverband (bfv) ist einer von 21 Landesverbänden des Deutschen Fußball-Bundes mit über 600 Vereinen und rund 200.000 Mitgliedern. Die Geschäftsstelle des bfv und damit der Dienstort befindet sich auf dem Gelände der verbandseigenen Sportschule Schöneck in Karlsruhe-Durlach.

Zum 1. September 2023 (oder früher) sucht der Badische Fußballverband für den Zeitraum von mindestens drei Monaten

einen Praktikanten (m/w/d) im Bereich Gesellschaftliche Verantwortung (CSR)

zur Unterstützung des Leiters der Gesellschaftlichen Verantwortung.

Was sind Deine Aufgaben?

- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Veranstaltungen im CSR-Bereich

- Betreuung und Abwicklung der DFB-Aktion "Fair ist mehr" und DFB-Aktion "Ehrenamt"

- Fair Play/Prävention: Statistikführungen und -auswertungen

- Eigenständige Projektarbeiten aus den verschiedenen Facetten der Gesellschaftlichen Verantwortung (u.a. Fair Play/Prävention, Integration, Inklusion, Vielfalt, Kinderschutz)

Was zeichnet Dich aus?

- Hohe Affinität zu gesellschaftlichen Themen (im Sport, insbesondere zum Fußball)

- Starke Motivation und Eigeninitiative, Interesse an der Organisation des Sports

- Selbständiges Arbeiten und Kommunikationsstärke

- Erste Berufserfahrung, z.B. andere Praktika, FSJ o.ä.

Was haben wir zu bieten?

- Spannende Einblicke in ein stetig wachsendes Themenfeld

- Einbindung in ein kollegiales Team mit einer offenen Kommunikation

- Ein angenehmes Arbeitsumfeld in der Geschäftsstelle des Badischen Fußballverbandes

- Aktive Mitarbeit und Gewinnung von Erfahrungen in der Organisation des Fußballsports, Deine selbständige Arbeitsweise wird gefördert

- Eine Vergütung dieser Praktikumstätigkeit

Du willst die Weiterentwicklung der Gesellschaftlichen Verantwortung im Badischen Fußballverband aktiv mitgestalten? Dann sende Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Deinem frühesten Eintrittstermin per E-Mail, bis spätestens 15. August 2023, an:

Badischer Fußballverband e.V.

Herrn Stefan Moritz

Sepp-Herberger-Weg 2

76227 Karlsruhe

stefan.moritz@badfv.de

[bfv]