BFV sucht persönlichen Referenten des Präsidenten (m/w/d)

Der Bayerische Fußball-Verband e.V. nimmt als Dienstleister für die rund 4.600 bayerischen Fußballvereine übergeordnete und zentrale Aufgaben wahr. Mit über 1,6 Mio. Mitgliedern ist der BFV der größte Landesverband des DFB sowie der größte Sportfachverband innerhalb des Bayerischen Landessport-Verbands.

Zur Verstärkung unserer Verbandszentrale in München suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

einen persönlichen Referenten des Präsidenten (m/w/d) in Vollzeit (40 Stunden/Woche)

Der BFV bietet Ihnen ein interessantes, aufregendes Arbeitsumfeld, sowie ein umfang- und abwechslungsreiches Aufgabengebiet rund um das Thema Fußball. Neben der allgemeinen Büroadministration gehört u. a. folgendes zu Ihren künftigen Aufgaben:

Inhaltliche Vorbereitung und Anfertigung von Präsentationen, Vorträgen und Reden des Präsidenten

Recherche zu und Erarbeitung von Stellungnahmen zu komplexeren Sachfragen

Selbständiges Erledigen der Korrespondenz bzw. im Zusammenwirken mit den Abteilungen

Koordination der Termine und Begleitung auf Dienstreisen

Übernahme besonderer Aufgaben und Verantworten einzelner Themenkomplexe

Wir erwarten von Ihnen ein abgeschlossenes Studium aus dem Sport- oder Kommunikationsbereich, Erfahrung in Teamarbeit und dem Aufbereiten von sport- und gesellschaftspolitischen Fragestellungen, einen sicheren Schreibstil, hohe Social Media Kompetenz sowie Selbstorganisationstalent, Bereitschaft zu flexibelster Arbeitszeitgestaltung, Führerschein, sowie hohe Belastbarkeit in Stresssituationen. Die Fähigkeit sich schnell in neue Sachverhalte einzuarbeiten, sicheres Beherrschen moderner Kommunikationsformen und Kommunikationsmittel sowie die Affinität zum Fußball runden Ihr Profil ab.

Wenn Sie gerne im BFV-Team mitspielen möchten, senden Sie bitte baldmöglichst Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (in maximal zwei Dateien im PDF-Format) mit Ihrer Gehaltsvorstellung und einem möglichen Eintrittsdatum (bitte beides unbedingt angeben) - per Email - an folgende Adresse:

Bayerischer Fußball-Verband e. V.

Geschäftsführung

Brienner Str. 50

80333 München

Email: jobs@bfv.de

Die Hinweise zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten nach der DSGV werden auf unserer Internetseite unter www.bfv.de/jobs zur Verfügung gestellt.