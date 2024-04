bfv sucht Mitarbeiter*in für die Abteilung Spielbetrieb (m/w/d)

Der Badische Fußballverband (bfv) ist einer von 21 Landesverbänden des Deutschen Fußball-Bundes mit über 600 Vereinen und rund 200.000 Mitgliedern. Die Geschäftsstelle des bfv befindet sich in der verbandseigenen Sportschule Schöneck in Karlsruhe-Durlach.

Für das bfv-Team suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine*n Mitarbeiter*in in der Abteilung Spielbetrieb (m/w/d)

Du liebst Fußball und möchtest deine Leidenschaft zum Beruf machen? Dann bewirb dich bei uns und gestalte den Amateurfußball in Baden mit. Du wirst in der Abteilung Spielbetrieb eingesetzt und wirst die vielfältigen Aufgaben, die sich bei der Organisation des Fußballs in den Spielklassen auf Verbandsebene ergeben, kennenlernen. Schiedsrichtbetreuung, Vereinsberatung und Spielplanung sind hier nur ein kleiner Ausschnitt. Du bist vollwertiges Mitglied der Abteilung und wirst in alle Prozesse und Abläufe eingebunden und übernimmst selbst Aufgaben des Tagesgeschäfts. Neben den alltäglichen Aufgaben wirst du auch eigenverantwortlich Projekte und Veranstaltungen wie Pokalfinalspiele planen und durchführen. Der Fußball entwickelt sich stets weiter und steht auch zukünftig vor neuen Herausforderungen. Hier kannst du deine Ideen zielgerichtet einbringen und Lösungsansätze mit erarbeiten.

Das räumst du ab:

Betreuung von Spielklassen auf Verbandsebene

Unterstützung der ehrenamtlichen Mitarbeiter des bfv

Mitarbeit in den verschiedenen Ausschüssen und Gremien des bfv

Planung und Durchführung von Veranstaltungen wie Pokalfinalspielen, Aktionstagen

Unterstützungder badischen Fußballvereine bei allen Anfragen rund um den Fußball

Das bringst du mit:

Abgeschlossene Berufsausbildung oder Studium aus dem Bereich Sportmanagement, Sportwissenschaften oder einem vergleichbaren Studiengang bzw. Ausbildung oder mehrjährige einschlägige Tätigkeit in einem Verein oder Verband

Fußballbegeisterung und Kenntnissein der Vereins- und/oder Verbandsarbeit

Sicherer Umgang mit den gängigen Office-Programmen und Teams erforderlich

Erste Erfahrungen im Umgang mit den DFBnet-Anwendungen

Freundlicher, hilfsbereiter und überzeugungsstarker Umgang mit Menschen

Eigeninitiative und Einsatzbereitschaft auch am Abend oder Wochenende

Das bekommst du von uns:

Flexible Arbeitszeiten und Home-Office-Möglichkeiten

Flache Hierachien, ein kleines Team und hohes Maß an Selbstverantwortung

Aufgeschlossene und freundliche Kolleg*innen

Ein cooles Arbeitsumfeld in der Sportschule Schöneck mit Kantine, Sportmöglichkeiten und weiteren Benefits wie Jobrad, adidas Arbeitskleidung und vieles mehr

Interessiert? Flanke uns deine aussagekräftige Bewerbung, unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittstermins, rüber an: bewerbung@badfv.de.

[bfv]