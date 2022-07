BFV sucht Mitarbeiter*in Event Management

Der Berliner Fußball-Verband e. V. (BFV) ist einer von 21 Landesverbänden des Deutschen Fußball-Bundes mit ca. 400 Vereinen und rund 187.000 Mitgliedern. Die Geschäftsstelle des BFV befindet sich im verbandseigenen Haus des Fußballs in Berlin-Halensee. In Berlin-Wannsee betreibt der BFV eine eigene Sportschule mit 26 Zimmern, Gastronomiebereich und Seminareinrichtungen, Sportstätten sowie Aufenthaltsbereichen mit ganzjährigem Gästebetrieb.

Der Berliner Fußball-Verband e. V. sucht zum 1.10.2022 eine sportbegeisterte, fußballinteressierte und engagierte Persönlichkeit

als Mitarbeiter*in Event Management (m/w/d).

Aufgaben

• Konzeptionierung, Organisation und Durchführung der BFV - eigenen Veranstaltungen sowie von Veranstaltungen mit BFV - Beteiligung

• Weiterentwicklung und Umsetzung des Nachhaltigkeitsansatzes im Rahmen von Veranstaltungen

• Planung und Umsetzung von Volunteer - Projekten bei Fußballveranstaltungen mit Beteiligung des BFV, sowie Betreuung und Einteilung des Eventteams

• Unterstützung bei der Umsetzung interner und externer Veranstaltungen im Landesleistungszentrum

• Zuarbeit für die Abteilung Kommunikation zur medialen Begleitung aller Veranstaltungen

• Verwaltung, Bestellung und Ausgabe von Give-Aways

• Verwaltung und Vermietung von Eventmodulen

Anforderungen

• Sie haben ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Sport - oder Projektmanagement bzw. einen vergleichbaren Abschluss und Berufserfahrung im Eventmanagement

• Sie verfügen über herausragende organisatorische und koordinierende Fähigkeiten

• Sie haben eine kommunikative und positive Ausstrahlung, zudem zeichnen Sie Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Teamfähigkeit und Serviceorientierung aus

• Sie können unter hoher Belastung selbstständig und zuverlässig arbeiten und verfügen über eine gute Strukturierungsfähigkeit und Bereitschaft zur Arbeit am Wochenende

• Sie haben eine hohe Fußballaffinität , idealerweise Kenntnisse in der Berliner Fußballszene und eine breite eventorientierte Kreativität

• Sie haben Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen und anderen Veranstaltungsdienstleistungen

• Sie verfügen über sehr gute Kenntnisse im Umgang mit MS Office

• Sie besitzen gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

• Sie sind im Besitz eines Führerscheins, mindestens Klasse B (Klasse BE wünschenswert)‹

Angebot

Wir bieten Ihnen eine attraktive und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem sportbegeisterten und kollegialen Arbeitsumfeld sowie flexible Arbeitszeiten. Die Stelle ist befristet bis zum 31.12.2024 . Die Einstellung erfolgt zur Vertretung eines vorübergehend abwesenden anderen Arbeitnehmenden gemäß §14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 TzBfG. Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben und sollten Sie davon überzeugt sein, dass Sie unseren Vorstellungen entsprechen, freuen wir uns auf Sie.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen reichen Sie bitte bis zum 21.08.2022 über unser Stellenportal ein.

