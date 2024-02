BFV sucht Mitarbeiter*in Abteilung Feriencamps

Der Bayerische Fußball-Verband e.V. (BFV) ist mit 1,6 Mio. Mitgliedern der größte Landesverband des DFB sowie der größte Landessportfachverband in Deutschland. Seit vielen Jahren bieten wir unter der Dachmarke BFV-Ferien ein Angebot an Feriencamps und Ferien-Fußballschulen für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 6 und 15 Jahren an.

Bei uns ist es so wie auf dem Platz: Erfolg haben wir nur im Team! Aus diesem Grund suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt – unbefristet in Vollzeit (40 Stunden)

Mitarbeiter*in Abteilung Feriencamps (M/W/D)

Ihre Position:

Planung, Konzeption und Organisation der BFV-Feriencamps und Ferien-Fußballschulen

Akquise von neuen und bestehenden Fußballschulen

Ansprechpartner für Trainer*in und Betreuer*innen der BFV-Ferien Veranstaltungen

Kund*innenbetreuung bei allgemeinen Anfragen zu BFV-Ferien Veranstaltungen

Bewerbung des BFV-Ferien Angebots über diverse Portale, Plattformen und Netzwerke

Koordination der adidas-Bestellungen, sowie Konzeption und Versand der adidas-Ausrüstungen

Pflege und Aktualisierung der BFV-Ferien Homepage

Verfassung von Presseartikeln, Betreuung des abteilungsinternen Newsletters und der Social-Media Kanäle

Ihre Aufstellung:

Abgeschlossene kaufmännische oder sportliche Ausbildung oder ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich des Sports

Idealerweise mehrjährige berufspraktische Arbeitserfahrung

Großes Organisationstalent sowie die Bereitschaft zu flexibler Arbeitszeitgestaltung

Sorgfältiger Arbeitsstil, Fähigkeit zur eigenverantwortlichen Tätigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Teamfähigkeit

Sehr gute MS Office Kenntnisse (Outlook, Word, Excel, PowerPoint)

Unser Angebot:

Krisensicherer Arbeitsplatz mit sehr guter ÖPNV-Anbindung am Stiglmaierplatz

Flexible Arbeitszeiten mitGleitzeitkonto sowie mobiles Arbeiten

Vollständige Übernahme des 49€-Deutschlandtickets

Zuschuss zu VWL und betrieblichen Altersvorsorge

Monatlicher Einkaufs-oder Fitnessgutschein

Zahlreiche Vergünstigungen über Corporate Benefits

Heiligabend und Silvester zusätzlich als Feiertage

Der Ball liegt nun bei Ihnen. Möchten Sie gerne bei uns mitspielen und die Marke Ferien weiterentwickeln

Dann bewerben Sie sich direkt HIER unter Angabe des nächstmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltvorstellungen.

