BFV sucht Leiter*in für Geschäftsstelle Mittelfranken

Der Bayerische Fußball-Verband e.V. (BFV) ist mit 1,6 Mio. Mitgliedern der größte Landesverband des DFB sowie der größte Landessportfachverband in Deutschland. Wir nehmen als Dienstleister für die rund 4.500 bayerischen Fußballvereine übergeordnete und zentrale Aufgaben wahr. Insgesamt sorgen beim BFV rund 90 hauptamtliche und 800 ehrenamtliche Mitarbeiter*innen dafür, dass in Bayern der Ball rollt und die Vereine bei ihrer täglichen Arbeit bestmöglich unterstützt werden.

Bei uns ist es so wie auf dem Platz: Erfolg haben wir nur im Team!

Aus diesem Grund suchen wir ab sofort in Vollzeit (40 Stunden/Woche) am Standort Nürnberg – einen

Leiter Geschäftsstelle Mttelfranken (m/w/d)

Ihre Position:

Hauptamtliche*r Ansprechpartner*in für die mittelfränkischen Vereine in verbandsspezifischen Fragen

Unterstützung aller Funktionär*innen; insbesondere enge Zusammenarbeit mit dem Bezirksvorsitzenden

Bindeglied zwischen ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen im Bezirk und hauptamtlichen Kolleg*innenn in der Verbandszentrale in München

Führung der umfangreichen Buchhaltung und der Kasse des Bezirks inkl. Mitwirkung an der Haushaltsplanung

Pflege und aktive redaktionelle Betreuung der Bezirkshomepage

Planung, Vorbereitung und Begleitung von Tagungen und Sitzungen

Unterstützung der Verbandszentrale bei regionalen und überregionalen Aktionen und Veranstaltungen

Administrative Tätigkeiten aller Art

Ihre Aufstellung:

Abgeschlossenes Studium aus dem Sportbereich oder eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit Berufserfahrung

Eigenverantwortliche, selbständige und verantwortungsbewusste Abwicklung der Büroadministration

Dienstleistungsorientiertes, sicheres Auftreten und Handeln gegenüber Vereinen und Funktionären/innen

Hohes Kommunikations- und Organisationsgeschick

Fundierte Kenntnisse in der Finanzverwaltung

Sicherer Umgang in den gängigen Office-Anwendungen

Bereitschaft zu Abend- und Wochenenddiensten

Leidenschaft für den bayerischen Amateurfußball

Sie haben Lust in auf ein sportbegeistertes Team und möchten gerne bei uns mitspielen?

Dann bewerben Sie sich direkt HIER auf unserer Karriere-Seite!

[bfv]