bfv sucht IT-Systemadministrator*in/Administrator*in DFBnet

Der Badische Fußballverband (bfv) ist einer von 21 Landesverbänden des Deutschen Fußball-Bundes. Über 600 Vereine, etwa 200.000 Fußballer*innen, über 1000 Schiedsrichter*innen, ca. 450 ehrenamtliche Mitarbeiter*innen sowie die zahllosen Trainer*innen, Funktionäre und Ehrenamtliche und noch viele mehr leben die Faszination Fußball in Nordbaden. Für sie ist der Badische Fußballverband Ausbilder, Berater und Dienstleister.

Beheimatet ist der bfv in seinem Aushängeschild, der Sportschule Schöneck in Karlsruhe. Sie dient nicht nur dem Fußballverband als Geschäftsstelle, sie ist auch das Zentrum für die Aus- und Fortbildung vieler weiterer Sportarten sowie für Tagungen und Events.

Für unser Team suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine*n IT-Systemadministrator*in/Administrator*in DFBnet (m/w/d)

in Vollzeit (40 Std./Woche; teilw. mobiles Arbeiten möglich).

Zu den Aufgaben gehören…

IT-Systemadministration

Administration, Konfiguration und Wartung der Server, sowie aller internen Systemapplikationen, Endgeräte und der Telefonanlage

Installation und Administration von neuen Hard- und Softwarekomponenten

Konzeption, Einführung und Weiterentwicklung neuer Softwarelösungen für das Unternehmen und die jeweiligen Fachabteilungen

ganzheitliche IT-Betreuung, sowie Durchführung von Mitarbeiterschulungen und Einrichtung verschiedener Hardware

Planung, Wartung und Durchführung von Sicherheitsmaßnahmen und Gewährleistung der Datensicherheit

Troubleshooting und Beseitigung von Störungen

Einkauf neuer Hard- und Software

Weiterentwicklung unserer IT-Landschaft

DFBnet-Administration

Gesamtadministration der DFBnet-Anwendungen

DFBnet-Anwenderbetreuung für Haupt- und Ehrenamt sowie Vereine

Sonstiges

Digitalisierungsprozesse gestalten

Technische Unterstützung bei Veranstaltungen

Das erwarten wir…

Studium oder Ausbildung der Informatik oder vergleichbare Qualifikation und einschlägige Berufserfahrung

Kenntnisse des organisierten Fußballs, Erfahrung in der Verbandsarbeit und Fußballaffinität wünschenswert

DFBnet-Anwenderkenntnisse von Vorteil

Hohes Maß an Engagement, Eigeninitiative

Dienstleistungsorientierung, Sozial- und Vermittlungskompetenz

Belastbarkeit und gutes Durchsetzungsvermögen

Bereitschaft zur Arbeit an Wochenenden und Abenden

Das bieten wir…

Arbeit in und mit einem aufgeschlossenen und motivierten Team im spannenden Arbeitsumfeld Fußball

Eigenständiges Arbeiten und Gestaltungsfreiraum

Attraktives Umfeld in der Sportschule Schöneck mit Kantine und Sportmöglichkeiten

Faire Bezahlung und Zusatzleistungen

Wir freuen uns auf eine Bewerbungen unter Angabe der Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittstermins an:

Badischer Fußballverband e.V.

Eleonora Hornstein

Sepp-Herberger-Weg 2

76227 Karlsruhe

Oder per E-Mail an: eleonora.hornstein@badfv.de

