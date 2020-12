BFV sucht Inklusionsbeauftragten (m/w/d)

Der Berliner Fußball-Verband e. V. (BFV) ist einer von 21 Landesverbänden des Deutschen Fußball-Bundes mit circa 400 Vereinen und 170.000 Mitgliedern. Die Geschäftsstelle des BFV befindet sich im verbandseigenen Haus des Fußballs in Berlin-Halensee.

Der Berliner Fußball-Verband e. V. sucht ab sofort eine sportbegeisterte fußballinteressierte und engagierte Person (m/w/d) als

Inklusionsbeauftragte:r des Berliner Fußball-Verbandes (19,5 Stunden/Woche).

Aufgaben:

Planung, Organisation, Umsetzung, Präsentation und Dokumentation des Projekts "Raus aus dem Abseits. Berliner Fußball-Verband 2020 inklusiv(er)!"

Etablierung und Ausrichtung eines inklusiven Turnier-Spielbetriebs

Bekanntmachung von Walking Football im Berliner Raum, die Ausrichtung eines Turnier-Betriebs und die Vorbereitung eines Ligabetriebs

Entwicklung und Durchführung von Qualifizierungsangeboten zu inklusivem Fußball und Walking Football

Entwicklung von barrierefreiem Informations- und Qualifizierungsmaterial

Antragstellung und –verwaltung sowie Budgetplanung und –überwachung

strukturelle und inhaltliche Weiterentwicklung des Handlungsfeldes Inklusion

Netzwerkbildung und enge Zusammenarbeit mit sozialen Institutionen/Trägern

Ansprechperson für Inklusion im BFV

Unterstützung des Ausschusses für Integration und Vielfalt

Allgemeine Mitarbeit an BFV Events und im Referat Events & Soziales

Anforderungen:

Abgeschlossenes Hochschulstudium bzw. vergleichbare Ausbildung im Bereich Sport-, Sozial-, Erziehungs- oder Rehabilitationswissenschaften

Erfahrung in Projektplanung, -organisation, -umsetzung und -dokumentation

Erfahrung in der inhaltlichen und konzeptionellen Arbeit zum Thema Inklusion und im Umgang mit Menschen mit Handicap

idealerweise vorhandenes Netzwerk im sozial-gesellschaftlichen Bereich (v.a.Inklusion)

Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Gremien

hohe Fußballaffinität, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Teamfähigkeit, kommunikative und positive Ausstrahlung

strukturierte und konzeptionelle Denkweise

sehr gute Kenntnisse im Umgang mit MS Office (v.a. Word, Excel, Outlook) und gute Fähigkeiten im Umgang mit modernen Kommunikationstechniken

Besitz einer PKW-Fahrerlaubnis

Angebot:

Wir bieten Ihnen eine attraktive und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem sportbegeisterten und kollegialen Arbeitsumfeld sowie flexible Arbeitszeiten. Die Stelle ist befristet bis zum 31.12.2021. Eine Weiterentwicklung und -beschäftigung dieser Stelle wird angestrebt.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben und sollten Sie davon überzeugt sein, dass Sie unseren Vorstellungen entsprechen, freuen wir uns auf Sie. Ihre Bewerbung schicken Sie bitte bis zum 15.01.2021, vorzugsweise per Email in einer Datei als PDF, an: bewerbung@berlinerfv.de .

[bfv]