BFV sucht Geschäftsstellenleiter*in (m/w/d)

Die seit 2012 bestehende Sozialstiftung des Bayerischen Fußball-Verbandes möchte durch ihr Engagement als Stütze und Hoffnungsträger fungieren. Die Unterstützung in Notsituationen aller am Leben der bayerischen Fußballfamilie beteiligten Menschen sowie die Unterstützung des Partnerprojekts in Mosambik bilden die Schwerpunkte unserer Arbeit. Helfen kickt!

Deshalb suchen wir ab 1. März 2023 als Elternzeitvertretung für vorerst 14 Monate (mit Option auf Weiterbeschäftigung) als Unterstützung für unsere Stiftung

eine*n Geschäftsstellenleiter*in (m/w/d)

IHRE POSITION:

• Besorgung der Geschäfte der BFV-Sozialstiftung in Abstimmung mit dem Vorstand

• Entwicklung von Konzepten/Fundraisingkonzepten und deren Durchführung zur Präsentation und Förderung der BFVSozialstiftung

• Kommunikation mit Vorstand, Stiftungsrat, Stiftungspartnern und Antragsstellern

• Organisation und Nachbereitung von Sitzungen, Tagungen und sonstigen Veranstaltungen, wie z.B. Scheckübergaben, Aktionstage

• Präsentation und Repräsentation der BFVSozialstiftung auf Veranstaltungen

• Administrative Tätigkeiten aller Art

UNSER ANGEBOT:

• Flexible Arbeitszeiten mit Gleitzeitkonto sowie mobiles Arbeiten

• Benefits (Zuschuss zum ÖPNV und VWL, betriebliche Altersvorsorge, kostenloses Wasser und Kaffee)

• Weihnachten und Silvester zusätzlich als Feiertage

• Team-Events mit dem BFV (Weihnachtsfeier, Wiesn-Besuche etc.)

• Büro direkt im Zentrum von München am Stiglmaierplatz mit guter ÖPNV-Anbindung

IHRE AUFSTELLUNG:

• Abgeschlossenes Studium mit BWL-Hintergrund

• Kenntnisse im Nonprofit-Bereich wünschenswert

• Eigenverantwortliche, selbständige und verantwortungsbewusste Abwicklung der administrativen Stiftungsgeschäfte

• Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit

• Hohes Kommunikations- und Organisationsgeschick

• Sicherer Umgang in den gängigen OfficeAnwendungen

• Bereitschaft zu Abend- und Wochenenddiensten

• PKW-Führerschein

Wenn Sie unsere Leidenschaft teilen und in unserem Team mitspielen möchten, senden Sie HIER Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.

Bei Fragen können Sie gerne vorher Kontakt aufnehmen: Daniela Rasel, d.rasel@bfv-sozialstiftung.de, Telefonnummer: 089/542770-807

WIR FREUEN UNS AUF IHRE BEWERBUNG!

BFV-Sozialstiftung, Brienner Straße 50, 80333 München

