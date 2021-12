bfv sucht Geschäftsführer*in als Teil einer Doppelspitze

Der Badische Fußballverband (bfv) ist einer von 21 Landesverbänden des Deutschen Fußball-Bundes. Über 600 Vereine, etwa 200.000 Fußballer*innen, über 1000 Schiedsrichter*innen, circa 500 haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter*innen, sowie die zahllosen Trainer*innen, Funktionäre und Ehrenamtliche und noch viele mehr leben die Faszination Fußball in Nordbaden. Für sie ist der Badische Fußballverband Ausbilder, Berater und Dienstleister. Beheimatet ist der bfv in seinem Aushängeschild, der Sportschule Schöneck in Karlsruhe. Sie dient nicht nur dem Fußballverband als Geschäftsstelle, sie ist auch das Zentrum für die Aus- und Fortbildung vieler weiterer Sportarten sowie für Tagungen und Events.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine sportbegeisterte und kompetente Person als

Geschäftsführerin/Geschäftsführer als Teil einer Doppelspitze

in Vollzeit, 40 Stunden pro Woche.

Die Tätigkeit umfasst im Wesentlichen die Aufgabenbereiche:

Strategische Weiterentwicklung des Verbandes und der Sportschule, (sport)politische Vertretung sowie Kommunikation mit anderen Verbänden und Organisationen, im Geschäftsführungs-Teams

Leitung der bfv-Geschäftsstelle mit der Sportschule Schöneck

Personalmanagement und -führung

Finanzen und Steuern

Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen Gremien

Verantwortung für die Bereiche Vereinsentwicklung und -beratung, Gesellschaftliche Verantwortung sowie Digitalisierung

Dafür sollten Sie mitbringen:

Abgeschlossenes Hochschulstudium in den Fachbereichen Recht, Betriebswirtschaft oder Sportökonomie oder vergleichbare Qualifikation

Kenntnisse im Arbeitsrecht und umfassende Erfahrung in Personalführung

Betriebswirtschaftliche Kenntnisse, insbesondere Controlling und Steuern

Kenntnisse der Verbandsstrukturen, Erfahrung in der Vereinsarbeit wünschenswert

Fähigkeit zur Führung und Motivation von Mitarbeiter*innen, Durchsetzungsvermögen und Verhandlungsgeschick

Ausgeprägte Ergebnisorientierung und Einsatzbereitschaft

Hohe Sportaffinität, insbesondere zum Fußball

Bereitschaft zu flexibler Arbeit auch an Abenden und am Wochenende

Unser Angebot:

ein vielseitiges und verantwortungsvolles Aufgabengebiet in dem spannenden Handlungsfeld Fußball

ein kooperatives und leistungsstarkes Team

ein angenehmes Arbeitsumfeld in der Sportschule Schöneck mit Kantine, Sportmöglichkeiten und freiwilligen Zusatzleistungen

Flexible Arbeitszeit und Möglichkeit zu mobilem Arbeiten

Der Badische Fußballverband wird in Zukunft zusätzlich zu der hier beschriebenen Position von einem*einer zweiten Geschäftsführer*in mit dem Schwerpunkt Sport geleitet. Diese Stelle wird intern besetzt.

Wir freuen uns auf eine aussagekräftige Bewerbung unter Angabe der Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittsdatums bis zum 16. Januar 2022 an bewerbung@badfv.de.

Für Fragen steht Felix Wiedemann unter 0721/4090453 zur Verfügung.

[bfv]