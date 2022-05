BFV sucht Fußballtrainer*innen für Feriencamps

Der Bayerische Fußball-Verband e.V. (BFV) ist mit 1,6 Mio. Mitgliedern der größte Landesverband des DFB sowie der größte Landessportfachverband in Deutschland. Seit vielen Jahren bieten wir unter der Dachmarke BFV-Ferien ein Angebot an Feriencamps und Ferien-Fußballschulen für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 7 und 15 Jahren an.

Bei uns ist es so wie auf dem Platz: Erfolg haben wir nur im Team! Zur Verstärkung des Trainerteams für die BFV-Feriencamps in der Sportschule Oberhaching und BFV-Ferien-Fußballschulen in München und Umgebung suchen wir auf Honorarbasis neue

Fußballtrainer*innen (M/W/D)

Deine Position:

Durchführung von BFV-Feriencamps (mit Übernachtung) in der Sportschule Oberhaching

Durchführung von BFV-Ferien-Fußballschulen (ohne Übernachtung) im Kreis München

Vorbereitung und Durchführung von Trainingseinheiten sowie Spiel- und Turnierformen

Ansprechpartner*in für Teilnehmer*innen und Betreuung vor Ort

Organisation des Rahmenprogramms bzw. Campausflüge

Deine Aufstellung:

Mindestens DFB-Trainer C-Lizenz

Trainer*in einer Jugendmannschaft oder ggf. Erfahrungen in der Stützpunktarbeit

Wohnhaft in München und Umgebung

Hohe Sportaffinität (Fußball), bestenfalls selbst aktive*r Fußballspieler*in

Zeitliche Flexibilität in den bayerischen Schulferien, vor allem in den Pfingst- und Sommerferien

Spaß im Umgang mit Kindern

Teamfähigkeit

Selbständiges und verantwortungsvolles Arbeiten

Unser Angebot:

Mitarbeit in einem tollen Trainerteam

Leistungsgerechte Bezahlung auf Honorarbasis

Fahrtkostenzuschuss bei BFV-Ferien-Fußballschulen

Übernachtung und Vollverpflegung bei den BFV-Feriencamps in der Sportschule Oberhaching

Weiterentwicklung und Optimierung von neuen Projekten (Fußballschule "On Tour")

Kostenlose Ausstattung von adidas

Exklusiver Trainingskatalog

Du hast Lust auf ein sportbegeistertes Team? Dann wende dich bitte an ferien@bfv.de.

