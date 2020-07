BFV sucht Fußballkoordinator (m/w/d) für die Region München

Der Bayerische Fußball-Verband e.V. nimmt als Dienstleister für die rund 4.600 bayerischen Fußballvereine übergeordnete und zentrale Aufgaben wahr. Mit über 1,6 Millionen Mitgliedern ist der BFV der größte Landesverband des DFB sowie der größte Sportfachverband innerhalb des Bayerischen Landessport-Verbands.

In Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt München suchen wir zur Verstärkung unseres Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit (40 Std./Woche) einen

Fußballkoordinator (m/w/d) für die Region München (projektbezogen auf zwei Jahre befristet)

Als Fußballkoordinator fungieren Sie als Schnittstelle zwischen den Vereinen, seinen Ehrenamtlichen und den Münchner Schulen sowie dem BFV.

Ihre Kernaufgaben sind:

Besuche und Beratung von Fußballvereinen in der Region München zu allen Fragen außerhalb der reinen Spielorganisation (Ehrenamt, Qualifizierung, Kooperation Schule/Kita/Verein, Integration, Gewaltprävention, Mädchenförderung)

Koordination und Vermittlung von Serviceangeboten für die Fußballvereine

Enge Zusammenarbeit mit den Verbandsmitarbeitern des Fußballkreises München

Weiterentwicklung von bereits bestehenden Maßnahmen im Münchner Amateurfußball

Neuentwicklung von Formaten zur Unterstützung von Vereinen

Messung der Akzeptanz und Wirkung der Angebote

Ihr Profil:

Hohe Affinität zum Amateurfußball, dem BFV und seinen Serviceangeboten

Gute Vernetzung im Fußballkreis München

Referentenerfahrung

Wenn möglich, gültige Trainerlizenz und/oder abgeschlossenes Studium aus dem Sportbereich

Hohe Kommunikations-/Teamfähigkeit sowie Einsatzbereitschaft (auch am Abend und am Wochenende)

Mobiliät/PKW-Führerschein

Sicheres und gewinnendes Auftreten

Wenn Sie gerne im BFV-Team mitspielen möchten, senden Sie bitte baldmöglichst Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (in maximal zwei Dateien im PDF-Format) mit Ihrer Gehaltsvorstellung und einem möglichen Eintrittsdatum (bitte beides unbedingt angeben)

- per Email - an folgende Adresse:

Bayerischer Fußball-Verband e. V.

Grit Labahn

Brienner Str. 50

80333 München

Email: jobs@bfv.de

Die Hinweise zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten nach der DSGV werden auf unserer Internetseite unter www.bfv.de zur Verfügung gestellt.

