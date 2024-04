BFV sucht Finanzbuchhalter*in (m/w/d)

Der Bayerische Fußball-Verband e.V. (BFV) ist mit 1,6 Mio. Mitgliedern der größte Landesverband des DFB sowie der größte Landessportfachverband in Deutschland. Wir nehmen als Dienstleister für die rund 4500 bayerischen Fußballvereine übergeordnete und zentrale Aufgaben wahr. Insgesamt sorgen beim BFV rund 120 hauptamtliche und 850 ehrenamtliche Mitarbeiter*innen dafür, dass in Bayern der Ball rollt und die Vereine bei ihrer täglichen Arbeit bestmöglich unterstützt werden. Bei uns ist es so wie auf dem Platz: Erfolg haben wir nur im Team!

Verstärken Sie unser Team in Vollzeit und unbefristet als

FINANZBUCHHALTER*IN (M/W/D)

IHRE POSITION:

• Kontierung und Verbuchung laufender Geschäftsvorfälle im Bereich Kreditoren-, Debitoren und Anlagenbuchhaltung

• Mitarbeit bei der Erstellung von Monats- und Jahresabschlüssen nach HGB

• Vorbereitung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie der Kassenführung

• Erfassung und Pflege der Anlagenbuchhaltung

• Erstellung von Statistiken und Auswertungen

IHRE AUFSTELLUNG:

• Kaufmännische Berufsausbildung

• Erste Berufserfahrung im Bereich Rechnungswesen/Finanzbuchhaltung

• Sicherer Umgang mit MS Office

• Hohes Engagement sowie eine selbständige und strukturierte Arbeitsweise

• Zuverlässigkeit und starkes Verantwortungsbewusstsein

• Affinität zum Fußball

UNSER ANGEBOT:

• Arbeitsplatz mit sehr guter ÖPNV-Anbindung am Stiglmaierplatz

• Flexible Arbeitszeiten mit Gleitzeitkonto sowie mobiles Arbeiten

• Vollständige Übernahme des 49€-Deutschlandtickets

• Zuschuss zu VWL und betrieblichen Altersvorsorge

• Monatlicher Einkaufs- oder Fitnessgutschein

• Zahlreiche Vergünstigungen über Corporate Benefits

• Heiligabend und Silvester zusätzlich als Feiertage

• Teamevents und Fortbildungen

Der Ball liegt nun bei Ihnen. Möchten gerne bei uns mitspielen? Dann bewerben Sie sich direkt HIER und verstärken Sie unser Team!

