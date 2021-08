BFV sucht Event-Inklusionsmanager*in

Der Berliner Fußball-Verband e. V. (BFV) ist einer von 21 Landesverbänden des Deutschen Fußball-Bundes mit ca. 400 Vereinen und 170.000 Mitgliedern. Die Geschäftsstelle des BFV befindet sich im verbandseigenen Haus des Fußballs in Berlin-Halensee. Der Berliner Fußball-Verband (BFV) sucht schnellstmöglich eine*n

Event-Inklusionsmanager*in (m/w/d) für 30 Stunden pro Woche.

Die Stelle ist zunächst befristet auf zwei Jahre und ist Teil des Projekts "Event-Inklusionsmanager*in im Sport" vom Deutschen Olympischen Sportbund e.V. (DOSB) und wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) aus Mitteln des Ausgleichsfonds gefördert. Ziel ist es, mehr Menschen mit Schwerbehinderung eine Arbeitsstelle im Sport zu ermöglichen. Voraussetzung ist deshalb ein Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50 oder eine Gleichstellung.

Aufgaben:

Mitarbeit im "Netzwerk Sport und Inklusion Berlin",

Organisations- und Durchführungsunterstützung von Veranstaltungen des Berliner Fußball-Verbandes, wie Länderspiele der Fußball-Nationalmannschaft, DFB-Pokalfinals der Herren und Damen, BFV-Pokalfinals der Herren, Damen und Ü-Mannschaften, Special Olympics 2023,

Verbesserung der Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit Behinderung als Athlet*innen, Zuschauer*innen und/oder Volunteers im Berliner Fußball,

Koordinierung und Umsetzung von Maßnahmen im Bereich des sozialen & gesellschaftlichen Engagements des Verbandes,

Entwicklung von barrierefreiem Informations- und Qualifizierungsmaterial,

Netzwerkbildung und enge Zusammenarbeit mit sozialen Institutionen/Trägern,

Unterstützung der ehrenamtlichen Ausschussarbeit,

Allgemeine Mitarbeit an BFV-Events und im Referat Events & Soziales.

Anforderungen:

hohe Fußballaffinität, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Teamfähigkeit, kommunikative und positive Ausstrahlung,

strukturierte und konzeptionelle Denkweise,

Kenntnisse im Umgang mit MS Office (Word, Excel, Outlook) und Fähigkeiten im Umgang mit modernen Kommunikationstechniken,

Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50 oder eine Gleichstellung.

Angebot:

Wir bieten Ihnen eine attraktive und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem sportbegeisterten und kollegialen Arbeitsumfeld sowie flexible Arbeitszeiten. Die Stelle ist vorerst befristet auf zwei Jahre. Eine Weiterentwicklung und -beschäftigung dieser Stelle wird angestrebt. Über den DOSB bieten wir Ihnen zusätzlich ein Job-Coaching, Qualifizierungsmaßnahmen sowie einen Austausch mit anderen Event-Inklusionsmanager*innen an.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben und sollten Sie davon überzeugt sein, dass Sie unseren Vorstellungen entsprechen, freuen wir uns auf Sie. Ihre Bewerbung schicken Sie bitte bis zum 23. September 2021, vorzugsweise per E-Mail in einer Datei als PDF, an:

Berliner Fußball-Verband e. V.

Geschäftsführung

Humboldtstr. 8a

14193 Berlin.

E-Mail: [bfv]