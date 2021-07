BFV sucht DFB-Mobil-Koordinator:in (m/w/d)

Der Berliner Fußball-Verband e. V. (BFV) ist einer von 21 Landesverbänden des Deutschen Fußball-Bundes mit ca. 400 Vereinen und über 170.000 Mitgliedern. Die Geschäftsstelle des BFV befindet sich im verbandseigenen Haus des Fußballs in Berlin-Halensee. In Berlin-Wannsee betreibt der BFV eine eigene Sportschule mit 26 Zimmern, Gastronomiebereich und Seminareinrichtungen, Sportstätten sowie Aufenthaltsbereiche mit ganzjährigem Gästebetrieb.

Der Berliner Fußball-Verband e. V. sucht spätestens zum 1. September 2021 eine sportbegeisterte, fußballinteressierte und engagierte Persönlichkeit als

DFB-Mobil-Koordinator*in (m/w/d),

Schwerpunkt Trainer*innen-Qualifizierung (10h/Woche auf Mini-Job-Basis).

Im Rahmen der Aktion "DFB-Mobil" besuchen der Deutsche Fußball-Bund e.V. (DFB) und der Berliner Fußball-Verband e. V. (BFV) die Mitgliedsvereine sowie die Berliner Grundschulen direkt vor Ort auf dem jeweiligen Vereins-/Schulgelände. Der Besuch des DFB-Mobil richtet sich an zwei Zielgruppen:

1. Mit einem Demo-Training werden Jugendtrainer*innen in den Berliner Vereinen aktuelle Trainingsmethoden im Kinder- und Jugendbereich sowie

2. in den Grundschulen den Lehrkräften anhand eines Mustertrainings Ausbildungsmethoden im Fußball vermittelt.

Das Projekt "DFB-Mobil" wird bereits seit 2009 erfolgreich durchgeführt und wurde nun durch den Deutschen Fußball-Bund bis zum 31. Dezember 2022 verlängert.

Aufgaben

Planung, Organisation, Durchführung und Evaluation von DFB-Mobil-Einsätzen

Ansprechperson für Vereine und Schulen

Werbung und Terminvereinbarungen mit Vereinen/Schulen

Personalführung eines motivierten Teams

Unterstützung bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Projekts

Unterstützung bei der Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen des DFB Anforderungen

Zeitliche Flexibilität (nach Absprache: stundenweise Anwesenheit in den Geschäftsräumen des BFV vorgesehen)

Besitz eines Führerscheins, mindestens Klasse B

Gute Kenntnisse im Umgang mit MS Office

Selbstständige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise

Mind. DFB-C-Lizenz (oder Bereitschaft, diese zu erwerben)

Kommunikative und positive Ausstrahlung, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Teamfähigkeit und Serviceorientierung

Bekenntnis zum Ehrenkodex des BFV

Angebot

Wir bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit auf Mini-Job-Basis in einem sportbegeisterten und kollegialen Arbeitsumfeld. Sie erhalten eine gute Einarbeitung und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie ein attraktives Arbeitsumfeld in einer gut vernetzten Organisation und einem engagierten Team. Außerdem wird eine hochwertige Sportausrüstung gestellt.

Die Stelle ist zunächst bis zum 31. Dezember 2022 befristet. Eine Weiterbeschäftigung wird angestrebt, ist jedoch vom Zuwendungsgeber (DFB) abhängig.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben und sollten Sie davon überzeugt sein, dass Sie unseren Vorstellungen entsprechen, freuen wir uns auf Sie. Ihre Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte bis 15. August 2021 zusammen mit einem sportlichen Lebenslauf vorzugsweise per E-Mail in einer PDF-Datei an: bewerbung@berlinerfv.de.

Für Rückfragen zur ausgeschriebenen Stelle steht Ihnen Sven Paprotny unter Telefon 030- 89 69 94 342 zur Verfügung.

[bfv]