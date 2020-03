BFV sucht DFB-Masterplan-Koordinator (m/w/d)

Der Badische Fußballverband (bfv) ist einer von 21 Landesverbänden des Deutschen Fußball-Bundes mit 610 Vereinen und rund 200.000 Mitgliedern. Die Geschäftsstelle des bfv und damit der Dienstort befindet sich auf dem Gelände der verbandseigenen Sportschule Schöneck in Karlsruhe-Durlach.

Zur Verstärkung unseres hauptamtlichen Teams suchen wir schnellstmöglich, spätestens, zum 1. Juni 2020 eine/n

DFB-Masterplan-Koordinator (m/w/d)

Die projektbezogene Stelle in Vollzeit (40 Stunden/Woche) ist zunächst befristet bis zum 31. Dezember 2022.

Deine Kernaufgaben sind:

Verantwortlichkeit für die Projektkoordination des Masterplans im bfv in Vernetzung und Abstimmung mit den entsprechenden ehren- und hauptamtlichen Bereichen

Operative Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Masterplans

Verantwortlichkeit für das Controlling der Umsetzung inkl. der Einhaltung von Terminen, Fristen und Zielvereinbarungen

Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Sitzungen und Tagungen zum Thema Masterplan

Unsere Anforderungen an Dich:

Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium der Sportwissenschaft, -ökonomie, -management oder vergleichbares Studium

Hohe Affinität zum Amateurfußball und seinen Strukturen

Gewissenhafte, selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise

Hohes Organisationsvermögen

Hohe Kommunikations-/Teamfähigkeit sowie Einsatzbereitschaft (auch am Abend- und an Wochenenden)

Sicherer Umgang mit der Informationstechnik

Führerschein Klasse B

Wir bieten Dir die Chance, in einem sich in der zukunftsorientierten Strategieentwicklung befindlichen Verband mit einer florierenden Sportschule eine attraktive Position in einem hochmotivierten Team zu übernehmen.

Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellungen sendest Du bitte digital bis spätestens 15. April 2020 an: