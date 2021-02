BFV sucht Club-Berater*in (m/w/d)

Der Berliner Fußball-Verband e.V. (BFV) ist einer von 21 Landesverbänden des Deutschen Fußball-Bundes mit ca. 400 Vereinen und ca. 170.000 Mitgliedern. Die Geschäftsstelle des BFV befindet sich im verbandseigenen Haus des Fußballs in Berlin-Halensee.

Der Berliner Fußball-Verband e.V. sucht in einer Pilotphase zur Umsetzung des Masterplans 2024 eine sportbegeisterte, fußballinteressierte und engagierte

Club-Berater*in (m/w/d)

im Bereich der Vereinsberatung auf 450 Euro-Basis.

Aufgaben

Organisation und Durchführung und Nachbereitung von Vereinsbesuchen

Begleitung mehrerer Vereine im Prozess der Weiterentwicklung

Entwicklung von individuellen Angeboten für einzelne Vereine

Unterstützung und Zusammenarbeit mit den ehren- und hauptamtlichen Verbandsmitarbeiter*innen

Unterstützung bei der Durchführung von Veranstaltungen (BFV Vereinsdialoge, BFV-Vorstandstreffs)

Allgemeine Mitarbeit im Aufgabenfeld der Vereinsberatung

Voraussetzungen

Sie verfügen über eine hohe Affinität zum Amateurfußball.

Sie verfügen bereits über Erfahrungen in der Vereins- bzw. Verbandsarbeit.

Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Teamfähigkeit sowie eine kommunikative und positive Ausstrahlung zeichnen Sie aus.

Sie haben gute Kenntnisse im Umgang mit MS Office (v.a. Word, Excel, Outlook, PowerPoint).

Sie besitzen eine ausgeprägte Fähigkeit zum strukturierten und akribischen Arbeiten.

Sie haben Flexibilität für Ihre Arbeitszeit, insbesondere bei Veranstaltungen in den Abendstunden oder am Wochenende.

Sie sind idealerweise im Besitz eines PKW-Führerscheins.

Angebot

Wir bieten Ihnen eine attraktive und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem sportbegeisterten und kollegialen Arbeitsumfeld sowie flexible Arbeitszeiten. Die Stelle wird monatlich mit 450 Euro vergütet. Zudem bezuschussen wir die Mittagsmahlzeit mit 2 Euro pro Essen an den Arbeitstagen in der Geschäftsstelle.

Die Stelle ist zunächst bis zum 31. Dezember 2021 befristet. Eine Weiterbeschäftigung wird angestrebt, ist jedoch vom Zuwendungsgeber (DFB) abhängig.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben und sollten Sie davon überzeugt sein, dass Sie unseren Vorstellungen entsprechen, freuen wir uns auf Sie.

Ihre Bewerbung schicken Sie bitte bis 7. März 2021, in einer Datei als PDF, an:

Berliner Fußball-Verband e. V.

Humboldtstr. 8a

14193 Berlin

E-Mail: bewerbung@berlinerfv.de

[bfv]