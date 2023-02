BFV sucht Aushilfen (m/w/d) in Teil- oder Vollzeit

Der Bayerische Fußball-Verband e.V. (BFV) ist mit 1,6 Mio. Mitgliedern der größte Landesverband des DFB sowie der größte Landessportfachverband in Deutschland. Bei uns ist es wie auf dem Platz: Erfolg haben wir nur im Team!

Aus diesem Grund suchen wir von Mai bis September

diverse Aushilfen (m/w/d) – Teil- oder Vollzeit –

in der Passabteilung für die Sommer-Wechselperiode 2023 mit folgenden Schwerpunkten:

- Erteilung von Spielrechten (Vollzeit im Zeitraum Anfang Juni bis Ende September)

- Bereich Vertragsspieler (Vollzeit im Zeitraum Mitte/Ende Mai bis Mitte September)

- Telefonische Vereinsberatung (Teilzeit im Zeitraum Anfang Juni bis Ende September)

DEINE POSITION:

• Unterstützung des Teams bei der vollständigen Abwicklung von Spielerwechseln in Bayern

• Administrative Bürotätigkeiten

• Allgemeine Korrespondenz

• Telefonische Vereinsberatung

DEINE AUFSTELLUNG:

• Hohe Motivation zur Unterstützung unseres Teams aus der Passabteilung

• Guter Umgang mit MS Office und gängigen Kommunikationsmitteln

• Hohe Kommunikationsstärke für die telefonische Beratung

• Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein, Einsatzbereitschaft und Eigeninitiative

• Teamplayer

UNSER ANGEBOT:

• Attraktive Vergütung über Mindestlohn

• Spannender Arbeitsplatz im Herzen von München am Stiglmaierplatz mit perfekter ÖPNV-Anbindung

• Flexibles Arbeiten mit Gleitzeitkonto

• Kostenloses Mineralwasser sowie Kaffee

• Spannende Aufgaben und Projekte beim BFV in einem motivierten und sportbegeisterten Team

• Einblick in die Arbeit des größten Landesverbandes des DFB

Du agierst gerne im Team und möchtest bei uns mitspielen? Dann bewirb dich direkt HIER und werde Mitglied in unserem Team! Bitte gib uns dabei deinen gewünschten Stundenlohn sowie die Tätigkeit, für die du dich interessierst, an.

