BFV sucht Aushilfen für den Sommer 2022

Passabteilung des Bayerischen Fußball-Verbandes sucht Aushilfen für den Sommer 2022

Der Bayerische Fußball-Verband e. V. nimmt als Dienstleister für die rund 4.600 bayerischen Fußballvereine übergeordnete und zentrale Aufgaben wahr. Mit über 1,5 Mio. Mitgliedern ist der BFV der größte Landesverband des DFB sowie der größte Sportfachverband innerhalb des Bayerischen Landessport-Verbands.

Zur Verstärkung unserer Passabteilung in München suchen wir für die Sommer-Transferperiode

1.) Aushilfen für die Erteilung von Spielrechten

(für den Zeitraum ab Anfang Juni 2022 bis Ende September 2022)

2.) eine Aushilfe für den Vertragsspieler-Bereich

(für den Zeitraum ab Anfang Juni 2022 bis Mitte September 2022)

3.) Aushilfen für die telefonische Vereins-Beratung

(für den Zeitraum ab Anfang Juni 2022 bis Ende September 2022)

(mit Möglichkeit zum mobilen Arbeiten)

Ihre Aufgabe:

Die Passabteilung des Bayerischen Fußball-Verbandes stellt jährlich über 120.000 Spielberechtigungen und Spielerpässe aus. Ein Großteil wird hierbei in der Wechselperiode I (Juni – September) bearbeitet. Hierfür suchen wir Aushilfen, die unsere hauptamtlichen Mitarbeiter bei der Eingabe der Antragsdaten und der sonstigen damit zusammenhängenden Bürotätigkeiten (ca. 40 Stunden pro Woche) in der Zentrale in München unterstützen bzw. im Telefon-Service (ca. 30 Stunden pro Woche) allgemeine Anfragen der Vereinsvertreter beantworten.

Ihr Profil:

-Belastbarkeit und Einsatzbereitschaft

-Zuverlässigkeit und verantwortungsvolles Arbeiten

-Teamfähigkeit

-Erfahrung im Umgang mit modernen Kommunikationsmitteln

-hohe Kommunikationsfähigkeit für die telefonische Vereins-Beratung

Die Tätigkeit wird attraktiv vergütet.

Ihre Bewerbung mit kurzem Lebenslauf, Foto und Kontaktdaten und dem Ihnen möglichen Einsatzzeitraum richten Sie bitte per E-Mail an die Passabteilung des Bayerischen FußballVerbandes, z. Hd. Kathrin Schuler: kathrinschuler@bfv.de (Bitte geben Sie auch an, für welche vorgenannte Stelle Sie sich bewerben.)

[bfv]