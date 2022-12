BFV-Sozialstiftung sucht Praktikanten (m/w/d)

Die seit 2012 bestehende BFV-Sozialstiftung möchte durch ihr Engagement als Stütze und Hoffnungsträger fungieren. Die Unterstützung in Notsituationen aller am Leben der bayerischen Fußballfamilie beteiligten Menschen sowie die Unterstützung des Partnerprojekts in Mosambik bilden die Schwerpunkte unserer Arbeit.

Helfen kickt!

Deshalb suchen wir ab 01.03.2023 (für drei bis sechs Monate) als Unterstützung für unsere Stiftung einen

PRAKTIKANTEN (M/W/D)

DEINE POSITION:

Du bist zuständig für die Umsetzung der Benefiz-Adventskalender-Aktion

Du pflegst und aktualisierst unseren Internetauftritt und unsere Social-Media-Kanäle

Du unterstützt uns bei der Organisation und Vorbereitung von Sitzungen und der Bearbeitung von Anträgen an die Stiftung

Du organisierst Scheckübergaben und repräsentierst die Stiftung auf Veranstaltungen

Du wirkst mit am Aufbau und der Erstellung eines Berichtswesens und am Ausbau der Stiftungsaktivitäten

DEINE AUFSTELLUNG:

Du bist zuverlässig und teamfähig

Du hast eine hohe Organisationsfähigkeit und zeigst Engagement und Eigeninitiative

Du bist belastbar und zeigst Einsatz (ein Termin abends oder unter Umständen auch mal am Wochenende macht dir nichts aus)

Du beherrschst die gängigen MS Office Programme (Outlook, Word, Excel und PowerPoint)

Du besitzt einen PKW-Führerschein

UNSER ANGEBOT:

Dich erwarten spannende Aufgaben und Projekte rund um die BFV-Sozialstiftung in einem motivierten und sportbegeisterten Team

Du bekommst einen Einblick in die Arbeit des größten Landesverbandes des DFB

Büro direkt im Zentrum von München am Stiglmaierplatz

Vergütung im Rahmen eines Minijobs

Gleitzeit mit Arbeitszeitkonto

Home-Office nach Absprache möglich

Wenn du unsere Leidenschaft teilst und in unserem Team mitspielen möchtest, sende deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen HIER.



Bei Fragen kannst du auch gerne vorher Kontakt aufnehmen.

Daniela Rasel

E-Mail: d.rasel@bfv-sozialstiftung.de

Telefonnummer: 089/542770-807.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

BFV-Sozialstiftung

Daniela Rasel

Brienner Straße 50

80333 München

