bfv bietet Bundesfreiwilligendienst (BFD) im Sport

Wir, der Badische Fußballverband e.V. (anerkannte Einsatzstelle für Freiwilligendienste im Sport), bieten dir die Möglichkeit, einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) im Sport zu absolvieren. Der BFD im Sport ist ein Bildungs- und Orientierungsjahr, das pädagogisch begleitet wird und Erfahrungsräume für Freiwillige eröffnet. Der Erwerb persönlicher Kompetenzen, einer sportlichen Fußball-C-Lizenz sowie Berufs- und Engagementorientierung stehen im Mittelpunkt.

Dafür suchen wir für den Zeitraum vom 1. September 2022 bis 31. August 2023

eine*n sportbegeisterte*n, engagierte*n und selbstbewusste*n Jugendliche*n

im Alter ab 16 Jahren.

Willst du...

• neue Erfahrungen sammeln und deine sozialen Kompetenzen stärken?

• dein Organisationstalent entwickeln und ausbauen?

• Fußballverbandsprojekte und -veranstaltungen begleiten und unterstützen?

• deine Eignung für einen sozialen, sportlichen Beruf oder das Lehramt überprüfen?

• nach der Schule etwas (Sport-)Praktisches machen?

Du weißt noch nicht, welche Ausbildung oder welches Studium du ergreifen willst? Dann bewirb dich jetzt für einen BFD im Sport!

Das solltest du mitbringen…

• eine abgeschlossene Schulausbildung

• Begeisterung für den Sport

• Spaß und Interesse an der Unterstützung ehrenamtlich in Fußballvereinen tätiger Menschen

• Erste Erfahrungen als Übungsleiter*in oder Erfahrungen im Verein

• Grundkenntnisse in MS-Office

• Eigeninitiative, hohe Teamfähigkeit, Engagement und Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem

• Organisationstalent und Einsatzbereitschaft

Wir bieten…

• ein abwechslungsreiches, verantwortungsvolles und arbeitsmarktneutrales Aufgabengebiet bei einer Vollzeitbeschäftigung von 38,5 Wochenstunden

• Erwerb von Kenntnissen und Fähigkeiten in den Bereichen Trainings- und Bewegungslehre sowie im Umgang mit Kindern und Jugendlichen

• Möglichkeit zum Erwerb einer Lizenz im Breitensport oder in einer Fachsportart im Rahmen von 25 Bildungstagen

• Einbindung in Verwaltungstätigkeiten wie auch in Projekt- und Veranstaltungsmanagement

• umfassende pädagogische Betreuung und Unterstützung

• Taschengeld in Höhe von 300 Euro, ebenso 24 Urlaubstage

Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis zum 31. März 2022 mit Lebenslauf, Lichtbild und Darstellung der bisherigen sportlichen Erfahrungen sowie einer kurzen Erklärung, warum du dich für einen BFD interessierst an bewerbung@badfv.de.

