Betreuerreisen zum Polen-Spiel in Warschau

Zum ersten Auswärtsspiel des Jahres am 16. Juni gegen Polen in Warschau bieten unsere Fan-Club-Betreuer Rico Jakob und Hans-Joachim "Bubi" Toews jeweils eine Reise für Fan-Club-Mitglieder an. Die wichtigsten Informationen erhaltet ihr hier in Kürze:

Busreise nach Warschau

Zeitraum der Reise: 16.06.23 – 18.06.23

Hotelübernachtungen: 2

Abfahrtsorte: Leipzig, Berlin-Schönefeld

Sonstige Leistungen:



Sightseeingtour mit deutschem Guide

Transfer Hotel-Stadion-Hotel

Flugreise nach Warschau

Preis: Ab 289€ im DZ ohne TicketMehr Infos per Anfrage unter

Zeitraum der Reise: 15.06.23 – 17.06.23

Hotelübernachtungen: 2

Abflugsort: Frankfurt

Sonstige Leistungen:



Stadtrundfahrt

Transfer Flughafen-Hotel-Flughafen

Transfer Hotel-Stadion-Hotel

Frühstück im Hotel

Preis: Ca. 450€ im DZ ohne TicketMehr Infos per Anfrage unter