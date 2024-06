Besucht den DFB-Campus während der EURO2024!

Vor zwei Jahren hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) seine neue Heimat bezogen. Seither wird in Frankfurt Niederrad unter Wahrung der Vergangenheit für die Gegenwart und die Zukunft des Fußballs in Deutschland gearbeitet – am DFB-Campus. Welche Möglichkeiten bietet dieser besondere Ort, wie sehen die Fußballplätze aus, wie die Kabinen, wie die Fußballforschungsstätten oder der Pressekonferenzraum?

Der DFB öffnet seine Türen und lädt Interessierte ein zum Blick hinter die Kulissen. Während der EURO 2024 können Fans den DFB-Campus mit exklusiven Führungen erkunden und so manches Geheimnis erfahren. Zu den Highlights der Führungen gehören begehrte Trophäen wie die WM- und DFB-Pokale. Oder die Möglichkeit, auf dem Podium der Pressekonferenz Platz zu nehmen. Oder Deutschlands größte Fußballhalle zu bestaunen.

Besonders wertvoll ist – die Campus-Führungen sind kostenlos.

Den Fans soll ein möglichst persönliches Erlebnis geboten werden, die Teilnehmerzahl ist daher grundsätzlich limitiert auf maximal 25 Personen pro Führung: jede zusammengehörige Anmeldung soll dabei eine Gruppe von maximal fünf Personen nicht übersteigen. Wer mit einer größeren Gruppe den DFB-Campus erkunden möchtet, sendet bitte eine separate Anfrage an Fuehrungen@dfb.de.

Die Führungen dauern etwa 45 Minuten und finden in deutscher Sprache statt. Führungen in den Sprachen Englisch, Italienisch, Französisch und Spanisch sind nach vorheriger Anfrage möglich.

Sichert euch euren Platz und erlebt den DFB-Campus hautnah!