89 Punkte in 41 Spielen: Dynamo Dresden war der erfolgreichste Klub in 2023

Beste Teams des Jahres: Dynamo Dresden ist das Maß der Dinge

Etwas mehr als die Hälfte der Saison 2023/2024 liegt zur Winterpause hinter den 20 Drittligisten. Einige Vereine konnten in den zurückliegenden Monaten den Trend aus der ersten Jahreshälfte bestätigen. Andere Teams haben sich in der neuen Spielklasse schnell zurechtgefunden oder noch Anpassungsprobleme. DFB.de wirft einen Blick auf das Abschneiden im gesamten Kalenderjahr 2023.

Osnabrücks Punkteschnitt unerreicht

45 Punkte aus den ersten 20 Begegnungen in dieser Saison: Mit dieser Zwischenbilanz befindet sich Tabellenführer SSV Jahn Regensburg derzeit auf bestem Wege, die direkte Rückkehr in die 2. Bundesliga zu realisieren. Seitdem die Regensburger wieder in der dritthöchsten Spielklasse an den Start gehen, sammelte der SSV Jahn teilweise sogar mehr Zählbares als Vereine, die während des gesamten Jahres 2023 in der 3. Liga vertreten waren. Konkret schneiden die beiden abstiegsgefährdeten Klubs Hallescher FC (43 Zähler aus 40 Spielen) und MSV Duisburg (40 Punkte aus 41 Partien) schlechter ab.

Zieht man den aktuellen Regensburger Punkteschnitt (2,25) heran, war allerdings eine Mannschaft 2023 sogar noch erfolgreicher als das Team von Jahn-Trainer Joe Enochs. Der spätere Aufsteiger VfL Osnabrück (2,29) sammelte in seinen 21 Begegnungen der ersten sechs Monate beeindruckende 48 Zähler. Selbst Meister SV 07 Elversberg (33 Punkte), der im Aufstiegsrennen von seiner herausragenden Hinserie profitierte, und Mitaufsteiger SV Wehen Wiesbaden (39) konnten da nicht mithalten.

SC Verl steigert Punktausbeute weiter

Über einen noch längeren Zeitraum bewies Regensburgs ärgster Verfolger Dynamo Dresden Konstanz. Weil die Partien im Jahr 2022 noch nicht so erfolgreich liefen und in der Endabrechnung ein Punkt für die Teilnahme an der Relegation gefehlt hatte, kommt die SGD auf die Höchstzahl von 41 absolvierten Begegnungen. Die beachtliche Ausbeute von insgesamt 89 Zählern bedeutet dabei einen annähernden Punkteschnitt (2,17) wie beim Aufstiegskonkurrenten. In der Jahrestabelle ist die Mannschaft von Dynamo-Trainer Markus Anfang damit allerdings die klare Nummer eins. Der Vorsprung beträgt satte 23 Punkte.

Auf den zweitbesten Gesamtwert im Jahr 2023 kommt der 1. FC Saarbrücken. 30 der insgesamt 66 Zähler holte das Team von Trainer und Manager Rüdiger Ziehl in den 20 Begegnungen der laufenden Spielzeit. Vom drittplatzierten FC Erzgebirge Aue (59) mit Drittliga-Rekordtrainer Pavel Dotchev trennt die Saarländer zumindest auch schon eine kleinere Lücke. Unter zwei verschiedenen Cheftrainern sammelte der SC Verl seine insgesamt 58 Punkte. Dabei ist die Bilanz unter Alexander Ende (31 Zähler aus 20 Begegnungen) sogar noch ein wenig besser als unter dem zu Arminia Bielefeld gewechselten Vorgänger Michel Kniat (27).

Negativrekord für Freiburger Nachwuchs

Die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund (55 Zähler im Jahr 2023) kommt in dieser Saison ebenfalls noch besser zurecht als zuvor. 28 Zähler nach dem Abschluss einer Hinrunde hatte eine U 23 des BVB in der 3. Liga bislang noch nie erreicht. Unter anderem deshalb wurde der Vertrag mit Trainer Jan Zimmermann kürzlich bis 2026 verlängert. Die umgekehrte Situation herrscht dagegen beim SC Freiburg II. Zu den eindrucksvollen 42 Punkten aus der ersten Jahreshälfte kamen für den Vizemeister der vergangenen Spielzeit in dieser Spielzeit bis zu Winterpause nur noch neun weitere Zähler dazu. Noch nie zuvor hatte ein Drittligist nach 20 Begegnungen lediglich einen einstelligen Punktewert.

Mit dem SSV Ulm 1846 Fußball (33 Punkte/Schnitt 1,65), der SpVgg Unterhaching (28/1,47) und dem SC Preußen Münster (25/1,32) überwintern gleich drei von vier Aufsteigern sehr oder zumindest recht deutlich über der Gefahrenzone. Entsprechend kommen die Klubs in der Jahrestabelle auch besser weg als der SV Meppen (24/1,14), der VfB Oldenburg, der FSV Zwickau und die SpVgg Bayreuth (jeweils 19/0,9), die im zurückliegenden Sommer wegen ihrer Gesamtausbeute jeweils den bitteren Gang in die Regionalliga antreten mussten und deshalb in der zweiten Jahreshälfte keine Punkte mehr sammeln konnten.

Von den jetzigen Liganeulingen holte nur der VfB Lübeck (aktuell 17 Zähler/0,85), der sich kürzlich von seinem Aufstiegstrainer Lukas Pfeiffer getrennt hatte, durchschnittlich weniger Punkte, überwintert auf einem Abstiegsplatz und bildet das Schlusslicht der Jahrestabelle. Dennoch lebt auch an der Ostsee der Traum vom Klassenverbleib. Nach dem 2:1-Auswärtserfolg zum Abschluss beim SV Sandhausen trennen den VfB in der aktuellen Tabelle der 3. Liga lediglich drei Punkte von einem Nichtabstiegsplatz.

Platz Verein Spiele Siege Remis Niederlagen Torverhältnis Punkte Schnitt 1 Dynamo Dresden 41 28 5 8 74:41 89 2,17 2 1. FC Saarbrücken 41 18 12 11 71:50 66 1,61 3 Erzgebirge Aue 41 16 11 14 57:61 59 1,44 4 SC Verl 41 16 10 15 76:66 58 1,41 5 Borussia Dortmund U 23 40 15 10 15 58:48 55 1,375 6 Viktoria Köln 41 13 15 13 62:65 54 1,32 7 Waldhof Mannheim 41 16 6 19 62:69 54 1,31 8 Rot-Weiss Essen 40 14 11 15 44:54 53 1,325 9 SC Freiburg U 23 41 14 9 18 49:55 51 1,24 10 VfL Osnabrück 21 15 3 3 41:22 48 2,29

[mspw]