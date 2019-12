Beste Spielmacherin: Marozsan wird Zweite

Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan gehört im fünften Jahr in Folge zu den besten Spielmacherinnen der Welt. 90 Experten der International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) wählten die 27 Jahre alte Mittelfeldspielerin von Champions-League-Sieger Olympique Lyon in diesem Jahr mit 99 Punkten wie schon 2015 und 2017 auf den zweiten Platz. 2016 und 2018 hatte Maroszan die Wahl sogar gewonnen.

DFB-Teamkollegin Sara Däbritz von Paris St. Germain landete mit fünf Stimmen auf Platz 16. Der Sieg ging mit 196 Punkten in diesem Jahr an Weltmeisterin Megan Rapinoe (Seattle Reign FC), die beim Titelgewinn der USA im eigenen Land zur besten Spielerin des Turniers gewählt worden war.

[dfb]