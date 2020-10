Beste Offensive vs. beste Defensive: Das Bosnien-Spiel im Faktencheck

Im vorletzten Qualifikationsspiel der Gruppe 9 zur U 21-EURO in Slowenien und Ungarn empfängt die deutsche U 21-Nationalmannschaft morgen (ab 18.15 Uhr, live auf ProSieben MAXX) die Auswahl aus Bosnien und Herzegowina. DFB.de macht den Faktencheck zum fünften Duell zwischen den beiden Nationen im Sportpark-Ronhof-Thomas-Sommer in Fürth.

Die Bilanz: Deutschland trifft in Fürth zum fünften Mal auf Bosnien und Herzegowina. Das erste Duell am 10. Oktober 2002, also vor fast genau 18 Jahren, entschied Bosnien und Herzegowina in Zenica 5:1 für sich. Anschließend gab es in der EM-Qualifikation zwei deutsche Siege und ein Remis.

Die Ausgangslage: Die neun Gruppensieger sowie die fünf besten Zweiten lösen das Ticket für die Endrunde im kommenden Jahr. Aktuell zählt das deutsche Team, das in Gruppe 9 hinter Belgien liegt, zu den fünf besten Gruppenzweiten.

Torgarantie: In den vier Duellen gegen Bosnien und Herzegowina fielen im Schnitt 4,8 Tore (10:9 Tore aus deutscher Sicht) – das 2:0 im jüngsten Duell am 15. Oktober 2019 war das torärmste Spiel der beiden Nationen.

Beste Offensive trifft beste Defensive: Deutschland stellt mit 19 Treffern die beste Offensive in Gruppe 9, Bosnien und Herzegowina wiederum mit vier Gegentoren die beste Defensive.

Geteilte Arbeit: Die 19 Treffer des DFB-Teams wurden von zwölf unterschiedlichen Torschützen erzielt. Zuletzt beim Spiel in der Republik Moldau trafen Salih Özcan, Jonathan Burkardt und Dominik Kother erstmals für die U 21.

Torserie: Die deutsche U 21 traf seit dem 0:0 im Kosovo im März 2018 in allen 21 Partien (insgesamt 59 Tore, im Schnitt 2,8 pro Partie). Eine so lange Torserie hatte die U 21 des DFB letztmals von 2003 bis 2006, damals sogar 27 Partien (Rekord der U 21).

Heimstark: Deutschland gewann neun der vergangenen elf Heimspiele und verlor in diesem Zeitraum nur beim 2:3 gegen Belgien im November 2019.

Gutes Omen Fürth: Die deutsche U 21 verlor keines der fünf Länderspiele in Fürth (Vier Siege und ein 2:2 gegen Irland im August 2007). Zuletzt wurde Mexiko im September 2018 in Fürth besiegt (3:0).

Brandgefährlich: Lukas Nmecha ist mit fünf Treffern bester deutsche Torschütze in der Qualifikation. Am vergangenen Freitag traf er beim 5:0 gegen Moldau erstmals doppelt. Insgesamt erzielte der Stürmer des RSC Anderlecht sechs Tore in elf Spielen für die U 21 – der übrige Kader kommt zusammengerechnet auf sieben Treffer.

[dfb]