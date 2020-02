"Best Friends Day" in der Frauen-Bundesliga

Gemeinsam eine tolle Zeit mit Freunden verbringen und dabei hochklassigen Fußball live im Stadion erleben: Bereits zum zweiten Mal veranstaltet der DFB zusammen mit den zwölf Vereinen der FLYERALARM Frauen-Bundesliga den "Best Friends Day". Damit sollen insbesondere junge Menschen, die vielleicht noch nie bei einem Bundesligaspiel der Frauen waren, für einen Besuch im Stadion begeistert werden.

Für alle Spiele des 16. Spieltags und 17. Spieltags können Mädchen und Jungs unter 18 Jahren sich und ihre Freunde für den "Best Friends Day" anmelden. Der Eintritt ins Stadion ist für alle Teilnehmer an diesem Tag kostenfrei. Zusätzlich stellt der DFB gemeinsam mit den Vereinen ein Fanpaket zur Verfügung, das am Spieltag unter Angabe des Anmeldenamens an der Stadionkasse abgeholt werden kann. Hier geht's zur Anmeldung: http://dfb.social/friends20.

Hier gilt der "Best Friends Day"

28.02.2020, 19.15 Uhr: 1. FFC Turbine Potsdam – SGS Essen

01.03.2020, 14 Uhr: 1. FC Köln – 1. FFC Frankfurt

01.03.2020, 14 Uhr: FF USV Jena – VfL Wolfsburg

01.03.2020, 14 Uhr: SC Sand – Bayer 04 Leverkusen

01.03.2020, 14 Uhr: MSV Duisburg – FC Bayern München

01.03.2020, 14 Uhr: TSG Hoffenheim – SC Freiburg

27.03.2020, 19.15 Uhr: 1. FFC Frankfurt – SC Sand

28.03.2020, 13 Uhr: FC Bayern München – TSG Hoffenheim

29.03.2020, 14 Uhr: Bayer 04 Leverkusen – MSV Duisburg

29.03.2020, 14 Uhr: VfL Wolfsburg – 1. FC Köln

29.03.2020, 14 Uhr: SGS Essen – FF USV Jena

29.03.2020, 14 Uhr: SC Freiburg – 1. FFC Turbine Potsdam

Eindrücke vom Best Friends Day 2019

[dfb]