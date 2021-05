Besondere Einblicke: TV-Doku über MSV Duisburg startet

Neues Format für die 3. Liga, neue Einblicke in die 3. Liga: Der Streaming-Anbieter TVNOW startet eine Langzeit-Doku über den MSV Duisburg.

Deutscher Vizemeister in der ersten Saison der Bundesliga, UEFA-Pokal-Halbfinalist, viermaliger DFB-Pokal-Finalist – der MSV Duisburg hat eine große Geschichte und mit 54er-Weltmeister Helmut Rahn sowie Europameister Bernard "Ennatz" Dietz deutsche Fußball-Legenden hervorgebracht. Aktuell sieht die Situation ganz anders aus. Der Traditionsverein kämpft in der 3. Liga um den Klassenerhalt - und ganz Duisburg fiebert mit. Das gilt auch für Moderator Joachim Llambi. Der gebürtige Duisburger ist von klein auf Fan der "Zebras" und Vereinsmitglied. Mit TVNOW begleitet Llambi, der unter anderem als Juror der TV-Show "Let’s Dance" bekannt ist, den MSV nun in einer Langzeit-Doku. Produziert wird diese von RTL Studios.

"Eine echte Herzensangelegenheit"

Die Dreharbeiten für die Doku haben gerade begonnen, sie beginnt mit den letzten Wochen der aktuellen Saison und wird sich über zwölf Monate und damit über die komplette kommende Spielzeit erstrecken. TVNOW wirft dabei einen exklusiven und authentischen Blick hinter die Kulissen des Traditionsvereins. Wer managt den Verein auf- und abseits des Spielfelds? Wie führt man einen Fußballklub in der 3. Liga? Wie empfinden die Fans? Was bedeutet der Klub für sie und für die ganze Stadt? Die Doku soll neue Aufschlüsse geben. Die Ausstrahlung der ersten Folgen auf dem Streamingdienst ist für Winter 2021 geplant.

"Das ist für mich eine echte Herzensangelegenheit. Ich war schon als Kind im alten Wedaustadion, als Fan mit Trikot beim Pokalfinale in Berlin 1998 gegen die Bayern dabei", sagt Joachim Llambi. MSV-Präsident Ingo Wald erklärt: "Tradition ist für die meisten Fußballfans immer noch ein ganz besonderes Gut. Wir freuen uns, dass wir mit unseren Fans auf TVNOW zeigen dürfen, wie Fußball in Duisburg bei einem traditions- und geschichtsreichen Klub auch abseits der ganz großen Fußballwelt gelebt wird: Mit Liebe und Leidenschaft, mit Seriosität und Anpacken. Was wir versprechen können: Der MSV und seine Fans schreiben Geschichten, die sich keine Drehbuch-Autorinnen oder -Autoren ausdenken können. Wir sind gespannt auf den gemeinsamen Weg!"